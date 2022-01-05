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陽明鄭貞茂親上火線 回應買樓、年終獎金與員工餐爭議

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明董事長鄭貞茂表示，今天針對陽明獲利、員工對年終獎金、伙食、買大樓一一說明。聯合報系資料照片／記者黃淑惠攝影
陽明董事長鄭貞茂表示，今天針對陽明獲利、員工對年終獎金、伙食、買大樓一一說明。聯合報系資料照片／記者黃淑惠攝影

陽明（2609）近日傳出員工對年終獎金及公司的營運策略相當不滿，陽明董事長鄭貞茂、總經理暨發言人杜書勤親上火線，今天在七堵總公司舉辦記者會，針對購置辦公大樓、年終獎金案、員工伙食概況進一步說明。

陽明海運之前公告要在新台幣百億元額度內購置大樓，目前此計畫暫已擱置；鄭貞茂表示，陽明是全球第九大的海運公司，隨著船舶、員工增加，七堵辦公大樓已不敷使用，目前有些部門分散其他地區，購置辦公大樓仍舊是陽明中長期資本支出，相關計畫仍在研議中。

針對員工最關心的績效獎金、員工紅利等事宜，鄭貞茂也表示，公司內部均訂有相關提撥規範，且於制定獎金規範時，已考量各方面管理需要，而獎金發放數額等均依員工個人績效考核結果發放，但目前不方便透漏數字，元月員工會領到獎金。

鄭貞茂也強調，公司營運績效好轉後，已持續針對員工福利逐步改善，包含午間團膳改為免費供應、率先推出員工福儲信託、增加彈性上下班時間等。

台北買辦公大樓的案子雖然先暫緩，辦公大樓購置屬中長期資本支出規畫之一環，考量到業務擴部分海外文件業務移回台灣作業，七堵辦公大樓不敷使用，購置適合之大樓確有其需要，目前並未侷限特定地點，原總部的擴建也在評估當中。基隆港為陽明重要泊靠港口，營運基隆西岸碼頭也正重新整建，顯示業務根留基隆的計畫不變。

至於投資人最關心的買船，鄭貞茂說明，陽明2022年度尚有6艘11,000TEU船舶待交船，整體運力規劃仍符合當前業務需要。考量到長期競爭力，陽明持續規劃船舶配置，除了業務需求外，須綜合考量國際環保法規要求、能源發展趨勢及營運船舶汰舊時程，相關研議均持續且密切與董事會討論溝通，目前船案案是營業機密，還是要等董事會核定後透過公開資訊觀測站公告。

陽明董事長鄭貞茂要讓外界更了解陽明，拉高發言層級由陽明總經理杜書勤(右)兼任發言人。聯合報系資料照片／記者黃淑惠攝影
陽明董事長鄭貞茂要讓外界更了解陽明，拉高發言層級由陽明總經理杜書勤(右)兼任發言人。聯合報系資料照片／記者黃淑惠攝影

陽明海運 年終獎金

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