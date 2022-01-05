陽明鄭貞茂親上火線 回應買樓、年終獎金與員工餐爭議

陽明（2609）近日傳出員工對年終獎金及公司的營運策略相當不滿，陽明董事長鄭貞茂、總經理暨發言人杜書勤親上火線，今天在七堵總公司舉辦記者會，針對購置辦公大樓、年終獎金案、員工伙食概況進一步說明。

陽明海運之前公告要在新台幣百億元額度內購置大樓，目前此計畫暫已擱置；鄭貞茂表示，陽明是全球第九大的海運公司，隨著船舶、員工增加，七堵辦公大樓已不敷使用，目前有些部門分散其他地區，購置辦公大樓仍舊是陽明中長期資本支出，相關計畫仍在研議中。

針對員工最關心的績效獎金、員工紅利等事宜，鄭貞茂也表示，公司內部均訂有相關提撥規範，且於制定獎金規範時，已考量各方面管理需要，而獎金發放數額等均依員工個人績效考核結果發放，但目前不方便透漏數字，元月員工會領到獎金。

鄭貞茂也強調，公司營運績效好轉後，已持續針對員工福利逐步改善，包含午間團膳改為免費供應、率先推出員工福儲信託、增加彈性上下班時間等。

台北買辦公大樓的案子雖然先暫緩，辦公大樓購置屬中長期資本支出規畫之一環，考量到業務擴部分海外文件業務移回台灣作業，七堵辦公大樓不敷使用，購置適合之大樓確有其需要，目前並未侷限特定地點，原總部的擴建也在評估當中。基隆港為陽明重要泊靠港口，營運基隆西岸碼頭也正重新整建，顯示業務根留基隆的計畫不變。