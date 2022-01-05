商圈新活水！蝦皮店到店每日再開2.5店

去年一片零售店面不景氣中，部分產業逆勢展店，其中以蝦皮店到店最為積極，累計至今年1月初已經開出270個據點，11月中以來平均每天又開2.5家店，展店腳步未歇，專家分析，這一波電商產業進駐，也為商圈空置店面注入新活水。

除了蝦皮店到店，受疫情衝擊洗牌的餐飲業，整體店數不減反增，手搖飲店，累計去年10月店數達2.64萬店，也創下新高。

宅經濟受惠者電商蝦皮，一舉成為去年的展店王，去年8月時店數約20店，到11月統計已經成長到將近150店，平均三個月每天至少開一家店，近期更加快腳步，累計至1月初已經開出270個據點，11月中以來平均每天又開2.5家店，近期更因為包裹數量眾多，民眾大排長龍領取包裹引起市場話題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年包括飲料店、餐飲業、電商蝦皮等，都是不受景氣影響，逆勢展店的業種或店家，雖然部分零售可以被網路取代，但吃飯等基本民生需求，電商能夠取代程度的相對有限，畢竟到店裡用餐的食物還是比較美味，且一群朋友到餐廳用餐，也是一般的社交需求，另外個人健康意識崛起，市場上也出現許多健康餐盒等小餐廳，的確這波疫情確實造成有些餐飲店退出，但也有許多逆勢進場，官方統計便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳，全台店數達10.2萬家，年增4%。

至於飲料店雖然競爭，但投入產業的門檻不是很高，因此飲料店的店數即使疫情衝擊，但店數仍創下新高，尤其是辦公商圈與觀光商圈仍是飲料店熱門的進駐路段，若是白天有市場、中午有上班族、晚上有周邊居民、假日有觀光客這類型的商圈，店面更是不受景氣變動影響。

另外受惠於宅經濟崛起的電商，蝦皮購物更成為這波首屈一指的展店王，主要開店的區域已經從雙北、桃園為主，擴展到新竹、苗栗與台中等地區，觀察其開店策略似乎鎖定熱門商圈的平價店面，除現有網購的店到店服務外，店面內也有部分的咖啡、零食等商品販售，可預期未來將會發展更多元的商業模式，目前持續針對「北北基桃竹苗中彰」地區徵求出租店面，長期展店觸角則將會向全台擴張。