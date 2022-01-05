台灣港務公司多位高階主管職務調整

台灣港務公司為因應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，今（5）日宣布規劃於1月16日進行多位高階主管職務調整；包括有工程副總經理代理行政副總經理王錦榮調任副總經理兼任高雄分公司總經理並代理工程副總經理；助理副總經理鄭淑惠調任業務副總經理；副總經理兼任台中分公司總經理盧展猷調任總公司行政副總經理；助理副總經理兼任台中分公司副總經理陳榮聰調任副總經理兼任台中分公司總經理。

新任高雄分公司總經理王錦榮，現年61歲，高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任基隆分公司總工程司、總公司助理副總經理、工程副總經理並代理行政副總經理等職務。

新任業務副總經理鄭淑惠，現年58歲，中山大學企業管理學系碩士，79年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任臺中分公司主任秘書、高雄分公司港務長、總公司高級研究員及助理副總經理等職務。

新任行政副總經理盧展猷，現年59歲，台灣海洋大學航運管理學系博士，77年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任總公司助理副總經理、高雄分公司副總經理、花蓮分公司總經理、臺中分公司總經理等職務。

新任台中分公司總經理陳榮聰，現年57歲，交通大學交通運輸研究所碩士，78年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任高雄分公司港務長、基隆分公司港務長、總公司助理副總經理、臺中分公司副總經理等職務。

台灣港務公司表示，各高階主管之專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，期透過此次職務調整，借重其管理長才，以前瞻性的策略思維與創新能力，帶領公司同仁持續專注港棧本業，並以港區水岸轉型開發為努力方向，落實各港重點業務推動計畫與營運管理措施，引領臺灣港口永續經營發展。