快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

台灣港務公司多位高階主管職務調整

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣港務公司為因應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，今（5）日宣布規劃於1月16日進行多位高階主管職務調整；包括有工程副總經理代理行政副總經理王錦榮調任副總經理兼任高雄分公司總經理並代理工程副總經理；助理副總經理鄭淑惠調任業務副總經理；副總經理兼任台中分公司總經理盧展猷調任總公司行政副總經理；助理副總經理兼任台中分公司副總經理陳榮聰調任副總經理兼任台中分公司總經理。

新任高雄分公司總經理王錦榮，現年61歲，高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任基隆分公司總工程司、總公司助理副總經理、工程副總經理並代理行政副總經理等職務。

新任業務副總經理鄭淑惠，現年58歲，中山大學企業管理學系碩士，79年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任臺中分公司主任秘書、高雄分公司港務長、總公司高級研究員及助理副總經理等職務。

新任行政副總經理盧展猷，現年59歲，台灣海洋大學航運管理學系博士，77年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任總公司助理副總經理、高雄分公司副總經理、花蓮分公司總經理、臺中分公司總經理等職務。

新任台中分公司總經理陳榮聰，現年57歲，交通大學交通運輸研究所碩士，78年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任高雄分公司港務長、基隆分公司港務長、總公司助理副總經理、臺中分公司副總經理等職務。

台灣港務公司表示，各高階主管之專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，期透過此次職務調整，借重其管理長才，以前瞻性的策略思維與創新能力，帶領公司同仁持續專注港棧本業，並以港區水岸轉型開發為努力方向，落實各港重點業務推動計畫與營運管理措施，引領臺灣港口永續經營發展。

延伸閱讀

八德大溪塞車有解？桃議員促「大鶯豐德交流道」工程加速

解決人熊衝突、玉山打火英雄 林務局6名森林職人獲獎

新北城市加減法工程並進 以2030願景翻轉城市新美學

1天190車次暖暖平交道常「卡」車 將智慧化改善

相關新聞

國鼎生技新冠新藥二期解盲 將依計畫向美FDA申請EUA

國鼎生技（4132）新冠肺炎(COVID-19)研發中新藥Antroquinonol於美國、秘魯及阿根廷所進行的人體二期...

劇透《華燈初上》一椿酒家女命案 如何讓Netflix掏三億買版權 台劇轉型賣向國際的秘密

颱風夜雨，條通華燈閃耀如昔，巷子被映照出水晶燈般的幻彩，這是台劇《華燈初上》裡的蘇媽媽，待在這兒的最後一夜，血色琉璃煙灰缸靜靜地被擱在日式酒店「光」的角落，缺了一個角。

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使照登載民眾可參觀

北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」使照已拿到三年，到現在仍未外開放，先前也表示想看屋必須先通過人品考核。不過，估價師發現，陶朱...

海砂屋掰掰！中工都更宅全戶同意 為民生社區錦上添花

中華工程（2515）今（5）日報捷，第四期延壽國宅J區都更已獲全數住戶同意，將啟動搬遷作業，並預計於今年下半年度動工。市...

除夕宅家圍爐防疫 外帶年菜訂單激增

本土傳出Omicron確診案例，讓倒數計時的春節聚餐旺季蒙塵，更多消費者傾向宅在家圍爐，王品集團今天表示，年菜套組幾乎銷...

台灣大宣布生一胎給6萬 6歲以內1年發1萬育兒津貼

電信業者鼓勵生育，繼中華電信（2412）提升育兒福利，推出彈性減少一小時工時後。台灣大哥大（3045）今日宣布，生育、育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。