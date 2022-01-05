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隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

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隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使照登載民眾可參觀

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」使照已拿到三年，到現在仍未外開放。圖／取自台北市都發局使照存根
北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」使照已拿到三年，到現在仍未外開放。圖／取自台北市都發局使照存根

北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」使照已拿到三年，到現在仍未外開放，先前也表示想看屋必須先通過人品考核。不過，估價師發現，陶朱隱園使用執照載明「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」，想看這棟超級豪宅，看來人人有機會。

高源不動產估價師聯合事務所所長陳碧源表示，豪宅重視隱私，陶朱隱園使照會有此項註明，可能是為了開放空間容積獎勵，但如此一來，買家發現花重金買下的珍品，卻被政府要求要當「翠玉白菜」，每年供人參觀，恐怕笑不來。

陳碧源表示，根據台北市都發局107年發給陶朱隱園的使用執照存根表，在其他項目的第九條中載明，屋突層後續每年至少一次開放民眾參觀，並依切結之參觀計畫確實執行。

陳碧源表示，這種規定真是很少見，尤其是屋突層，可能絕無僅有。依使用執照存根所載，陶朱隱園另有參觀計劃，參觀計畫內容是什麼不得而知，不知道是不是賣門票，如果是，他也想排隊買一張去參觀一下這棟業者口中的千年藝術品。

他說，很多人對這棟超級豪宅就很好奇，但之前業者說要審核人品資格，讓人卻步。依這條規定，每年開放一次，那就有機會了。只是不知道開放是不是要收高價門票，或高額保證金，還是要驗人品？如果之前切結的「參觀計劃」沒有這些，那大家都可看了。

只是如果大家都可以坐電梯到屋突層參觀，陶朱隱園還能是隱園嗎？還是會變成陶朱公園呢？

另外，外傳一坪至少600萬元以上，富豪花巨資買下如此昂貴住宅，結果卻得每年一次開放頂樓參觀，就像可以去故宮看國寶一樣。這一點似乎也要告知買家，否則事後得知恐怕笑不出來。

估價師發現，陶朱隱園使用執照載明「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」，想看這棟超級豪宅，看來人人有機會。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
估價師發現，陶朱隱園使用執照載明「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」，想看這棟超級豪宅，看來人人有機會。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

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