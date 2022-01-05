快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

加入戰局！愛買新增超商「店到店」寄取服務

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買量販X OKmart通路合作，搶攻春節包裹寄取商機。圖/愛買提供
愛買量販X OKmart通路合作，搶攻春節包裹寄取商機。圖/愛買提供

量販農曆春節大檔磅礡登場，遠百（2903）旗下愛買量販今（5）日起祭出「元月限定7天會員週週享9折」、「百款飯店年菜早鳥滿額優惠」、「福來運轉刮刮卡先刮金條再抽金幣」和「賣場內新增OKmart包裹寄取、繳費代收」迎戰。

逛賣場還可以拿包裹！疫情加速電商發展，包裹物流需求遽增，愛買量販拓展多元消費體驗與OKmart合作，將超商「店到店寄件」、「包裹取貨」和「代收繳費」三大便民服務引進量販賣場。

愛買表示，目前新竹以北分店和台中水湳店共11家門市已新增包裹寄取和代收繳費服務，中南部分店，包括台中復興店、豐原店和台南店也將在1月底前加入新服務，農曆春節前是送禮的高峰時段，預估1月份包裹寄取量可達上萬件。

由於今年春節年假長達9日，使年菜需求大增，愛買量販也推出10組套餐和111款年菜單品，新引進漢來（1268）飯店、天香樓、王品（2727）、彭園、富美飯店等33款新品年菜，計有三成年菜新品。

新年試手氣，愛買量販2022年再度發行百元刮刮卡，準備千萬好禮大放送，今年首推「先刮再抽」爽感升級，現刮頭獎金條等好禮，購買5張以上登錄發票再抽金幣。

年菜 春節 電商

延伸閱讀

虎年搶優惠！南門市場年菜組合下殺5折限量販售

象徵團圓！年菜豪華主角「佛跳牆」 品味頂級食材的澎派饗宴

Lalamove禮盒年菜即時送 推新戶最高折150

蝦皮購物年貨節豪灑5折券 Ella高唱洗腦版《恭喜發財》

相關新聞

國鼎生技新冠新藥二期解盲 將依計畫向美FDA申請EUA

國鼎生技（4132）新冠肺炎(COVID-19)研發中新藥Antroquinonol於美國、秘魯及阿根廷所進行的人體二期...

劇透《華燈初上》一椿酒家女命案 如何讓Netflix掏三億買版權 台劇轉型賣向國際的秘密

颱風夜雨，條通華燈閃耀如昔，巷子被映照出水晶燈般的幻彩，這是台劇《華燈初上》裡的蘇媽媽，待在這兒的最後一夜，血色琉璃煙灰缸靜靜地被擱在日式酒店「光」的角落，缺了一個角。

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使照登載民眾可參觀

北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」使照已拿到三年，到現在仍未外開放，先前也表示想看屋必須先通過人品考核。不過，估價師發現，陶朱...

海砂屋掰掰！中工都更宅全戶同意 為民生社區錦上添花

中華工程（2515）今（5）日報捷，第四期延壽國宅J區都更已獲全數住戶同意，將啟動搬遷作業，並預計於今年下半年度動工。市...

除夕宅家圍爐防疫 外帶年菜訂單激增

本土傳出Omicron確診案例，讓倒數計時的春節聚餐旺季蒙塵，更多消費者傾向宅在家圍爐，王品集團今天表示，年菜套組幾乎銷...

台灣大宣布生一胎給6萬 6歲以內1年發1萬育兒津貼

電信業者鼓勵生育，繼中華電信（2412）提升育兒福利，推出彈性減少一小時工時後。台灣大哥大（3045）今日宣布，生育、育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。