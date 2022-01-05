加入戰局！愛買新增超商「店到店」寄取服務

量販農曆春節大檔磅礡登場，遠百（2903）旗下愛買量販今（5）日起祭出「元月限定7天會員週週享9折」、「百款飯店年菜早鳥滿額優惠」、「福來運轉刮刮卡先刮金條再抽金幣」和「賣場內新增OKmart包裹寄取、繳費代收」迎戰。

逛賣場還可以拿包裹！疫情加速電商發展，包裹物流需求遽增，愛買量販拓展多元消費體驗與OKmart合作，將超商「店到店寄件」、「包裹取貨」和「代收繳費」三大便民服務引進量販賣場。

愛買表示，目前新竹以北分店和台中水湳店共11家門市已新增包裹寄取和代收繳費服務，中南部分店，包括台中復興店、豐原店和台南店也將在1月底前加入新服務，農曆春節前是送禮的高峰時段，預估1月份包裹寄取量可達上萬件。

由於今年春節年假長達9日，使年菜需求大增，愛買量販也推出10組套餐和111款年菜單品，新引進漢來（1268）飯店、天香樓、王品（2727）、彭園、富美飯店等33款新品年菜，計有三成年菜新品。

新年試手氣，愛買量販2022年再度發行百元刮刮卡，準備千萬好禮大放送，今年首推「先刮再抽」爽感升級，現刮頭獎金條等好禮，購買5張以上登錄發票再抽金幣。