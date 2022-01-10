綠能最佳解方?台灣地熱發電秀實力！減碳還能帶動地方創生

在台灣東岸的山谷裡，蘊藏著珍貴的大自然寶藏，一座約30公尺高、外觀似鑽油平台的探勘井，努力探尋地底的能量，如果一切順利，待鑽到溫度、壓力皆適宜的地層，就能取熱發電，為在地社區帶來乾淨、友善生態的永續能源。近年來，地熱發電正以極快的速度，在台灣蓄勢待發，預計將引爆一股新興再生能源潮，讓世界看見台灣的地熱發電實力。

花蓮紅葉村地熱發電案場。 圖／倍速羅得 提供

全球零碳排，地熱發電正夯！

地熱發電除了是一種低碳甚至零碳的乾淨再生能源，對於降低空污、減少碳排、減緩暖化有很大幫助，其最大特色便是具備風力、太陽能等綠能所欠缺的供電穩定性，不受天候影響，可24小時穩定供電，做為基載電力使用，同時用地率低，對環境生態衝擊小，因此在全球正如火如荼發展中。

此外，地熱發電還可高度與周遭經濟發展型態結合，直接利用於溫室農作物栽培、魚類養殖、農牧產品等，也可開發生活供暖設備，或是應用於觀光休閒產業，如：溫泉理療、溫水泳池、野外烹調，帶動觀光與地方創生，達到與社區共榮的前景。

地熱能源開發商倍速羅得串連部落文化，與紅葉國小學童齊心守護太魯閣傳統樂舞歌謠傳承。 圖／倍速羅得 提供

台灣最關鍵的「再生能源新衛星」

台灣位處環太平洋火山地震帶，和同屬此區的日本、菲律賓和美國西岸，皆擁有良好的地熱發電地理優勢，但為什麼台灣的地熱資源開發現在才開始起步?其實，早在1981年，政府就在宜蘭清水設置了全臺第一座地熱電廠，只不過，當時發電量低，技術上一直無法突破，臺灣的能源重心便轉向核能，地熱相關技術及人才自此出現斷層，直到近年國際地熱發電技術提升，台灣豐沛的地熱潛力也受到國際矚目，才讓台灣的再生能源得以更往前一步。

台灣地熱潛力預估高達33GW，若全數開發，等同於於11座核四廠或6座台中火力發電廠，單單淺層地熱的開發，也至少有1GW，因此地熱發電被視為兼顧環境永續、經濟公正轉型與社會包容的綠色成長戰略。副總統賴清德日前於「清水地熱電廠啟用典禮」表示，地熱發電是台灣再生能源發展關鍵的一步，也是邁向2050碳中和目標非常重要的一環。經濟部政務次長曾文生也指出，台灣的風電與光電發電已步上軌道，經濟部要在最短時間內把地熱變成「再生能源的新衛星」送上軌道發展。

倍速羅得攜手紅葉部落，打造花蓮第一座地熱發電廠

而在台灣東部，花蓮第一座地熱發電廠正悄然成形。自2019年起，瑞典的地熱能源開發公司倍速羅得，來台設立之初即選定花蓮紅葉作為第一個開發案場，其背後有一群支持減碳與解決氣候變遷議題的股東，包含由比爾蓋茲、貝佐斯創立的「突破能源風險投資基金」（BEV）、雪佛龍科技創投與瑞典知名家族企業，初期目標，希望能在台灣開發150MW的潔淨地熱能源。

借鏡冰島、日本、美國等地子公司的全球開發經驗與技術，倍速羅得公司董事長黃天德表示，期待在花蓮紅葉村能與在地社區、政府與合作夥伴一同協力，未來結合部落故事、農產品與周邊生態資源，將地熱發電串連在地文化、觀光與經濟活動，提供居民工作機會，帶動地方創生與發展，為未來世代創造更具韌性、多元、共好的生存環境。

倍速羅得公司捐贈教育基金，支持花蓮紅葉國小推展太魯閣紮根文化教育。 圖／倍速羅得 提供

儘管屬於紅葉部落的地熱發電廠逐漸獲得族人的正向認同，預計將成為花蓮新亮點，但推動過程卻困難重重。在冰島，一座地熱發電廠只需10個月就能完成，在法規較嚴謹的日本，也僅花18個月就完成一座地熱發電廠，然而在台灣，倍速羅得公司努力了2年，僅完成一口探勘井，據同業實務經驗，光跑相關行政流程，即須耗費3-4年……。

想要發揮台灣地熱的真正潛能，需要政府友善政策的支持，期盼政府能制定明確且適宜地熱發電的法規與政策、設立單一窗口和主管機關、簡化申設流程，同時參考台灣科學園區模式，於地熱能潛在區域建立專區並推動特有計畫，縮短行政流程時間，才能加速台灣地熱發電的發展，創造更多綠能產業商機。

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