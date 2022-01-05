快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

Alighter電動巴士全球首發 漢翔展現複材與車電優勢

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔（2634）與唐榮（2035）去(110)年8月攜手開啟電動巴士的合作，合組CTP聯盟，今(5)日展現成果。情境示意圖。圖／Ingimage
漢翔（2634）與唐榮（2035）去(110)年8月攜手開啟電動巴士的合作，合組CTP聯盟，今(5)日展現成果。情境示意圖。圖／Ingimage

漢翔（2634）與唐榮（2035）去(110)年8月攜手開啟電動巴士的合作，合組CTP(Commercial Taiwan Partnership)聯盟，今(5)日展現成果。

CTP在南港展覽館舉辦Alighter電動巴士全球首場發表會。五個多月的時間將概念化付諸實現，新型電巴採用複材車身，除可減輕約600公斤，也使續航力提升至450公里以上，0~20公里的加速僅需2.3秒，大幅縮短加速時間，後續將進軍東南亞、日本與歐美市場，打響台灣電動巴士的品牌。

漢翔董事長胡開宏表示，去年是漢翔科技服務業務的豐收年。科技服務持續有亮麗展現，漢翔與唐榮的合作，始於110年的6月8日雙方簽訂合作協議書，確立一同發展鋁合金全低地板電動巴士；同年8月12日又舉辦電動巴士車型概念發表會，並宣布組成CTP聯盟，一起打造電動巴士新未來。近期12月11日則與中興大學簽訂MOU，除強化策略聯盟，更關注人才培育，共創多贏。

Alighter的整車電控系統，除應用既有的航電科技外，也呈現了漢翔主導整合業界資源的成果，數位儀表雙屏系統可完整呈現先進駕駛輔助系統的各項資訊，包含駕駛行為偵測系統、環景系統、盲區輔助偵測系統、安防系統、抬頭顯示器、空氣濾淨器、車身控制模組等，而系統與系統之間的相互通訊，則可透過CAN Bus網路，此套電控系統可增加操作便利性，並提升行車安全。

未來，漢翔將繼續以先進的複材技術與車電能量，推廣電動巴士，打入全球供應鏈，建立台灣的一席之地，也將持續深耕綠能產品，如儲能系統、沼氣發電系統等，實現公司永續經營朝2050年邁向淨零碳排為目標。

漢翔 唐榮 綠能

延伸閱讀

鴻海官方臉書粉絲團開張 電動巴士照片打頭陣

漢翔發生粉塵氣爆 漢翔：事發地為民用飛機零件作業用

漢翔董座胡開宏：發生重大工安難辭其咎

漢翔工安意外1死6傷 漢翔：盡力協助家屬處理後續事宜

相關新聞

國鼎生技新冠新藥二期解盲 將依計畫向美FDA申請EUA

國鼎生技（4132）新冠肺炎(COVID-19)研發中新藥Antroquinonol於美國、秘魯及阿根廷所進行的人體二期...

劇透《華燈初上》一椿酒家女命案 如何讓Netflix掏三億買版權 台劇轉型賣向國際的秘密

颱風夜雨，條通華燈閃耀如昔，巷子被映照出水晶燈般的幻彩，這是台劇《華燈初上》裡的蘇媽媽，待在這兒的最後一夜，血色琉璃煙灰缸靜靜地被擱在日式酒店「光」的角落，缺了一個角。

Alighter電動巴士全球首發 漢翔展現複材與車電優勢

漢翔（2634）與唐榮（2035）去(110)年8月攜手開啟電動巴士的合作，合組CTP(Commercial Taiwa...

玉米飆漲飼養成本高 畜試所：飼料米可取代營養不減

國內禽畜飼料原料幾乎仰賴國外進口，玉米為飼料主原料，近期受疫情及運輸等因素影響，價格高漲使得飼料及畜禽生產成本居高不下，...

陽明年終獎金輸長榮 鄭貞茂：硬要比較只會造成對立

陽明董事長鄭貞茂指出，陽明具官股性質，已經盡力爭取員工福利，今年度全體員工將加薪。長榮發出40個月獎金，「台灣沒有幾家公...

南港輪胎名譽董事長林學圃驚傳逝世 公司：不知悉此事

南港（2101）名譽董事長林學圃驚傳逝世，據知情人士說，上周林因身體不適，前往醫院檢查後即住進加護病房，不久即離世。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。