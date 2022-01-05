Alighter電動巴士全球首發 漢翔展現複材與車電優勢

漢翔（2634）與唐榮（2035）去(110)年8月攜手開啟電動巴士的合作，合組CTP(Commercial Taiwan Partnership)聯盟，今(5)日展現成果。

CTP在南港展覽館舉辦Alighter電動巴士全球首場發表會。五個多月的時間將概念化付諸實現，新型電巴採用複材車身，除可減輕約600公斤，也使續航力提升至450公里以上，0~20公里的加速僅需2.3秒，大幅縮短加速時間，後續將進軍東南亞、日本與歐美市場，打響台灣電動巴士的品牌。

漢翔董事長胡開宏表示，去年是漢翔科技服務業務的豐收年。科技服務持續有亮麗展現，漢翔與唐榮的合作，始於110年的6月8日雙方簽訂合作協議書，確立一同發展鋁合金全低地板電動巴士；同年8月12日又舉辦電動巴士車型概念發表會，並宣布組成CTP聯盟，一起打造電動巴士新未來。近期12月11日則與中興大學簽訂MOU，除強化策略聯盟，更關注人才培育，共創多贏。

Alighter的整車電控系統，除應用既有的航電科技外，也呈現了漢翔主導整合業界資源的成果，數位儀表雙屏系統可完整呈現先進駕駛輔助系統的各項資訊，包含駕駛行為偵測系統、環景系統、盲區輔助偵測系統、安防系統、抬頭顯示器、空氣濾淨器、車身控制模組等，而系統與系統之間的相互通訊，則可透過CAN Bus網路，此套電控系統可增加操作便利性，並提升行車安全。

未來，漢翔將繼續以先進的複材技術與車電能量，推廣電動巴士，打入全球供應鏈，建立台灣的一席之地，也將持續深耕綠能產品，如儲能系統、沼氣發電系統等，實現公司永續經營朝2050年邁向淨零碳排為目標。