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新成屋、捷運、重劃區房價全面創新高 新北這幾區走強

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新北市地政局今（5）日公佈2021年第3季住宅價格指數，全市、大樓價格指數與上季相較呈微幅上漲，各月漲幅大致介於0.18至1.22%間，8月及9月公寓價格指數雖微幅下跌，惟年成長率仍分別為5.35%及1.81%；而各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等指數整體皆呈現上漲趨勢。

新北市各區域皆上揚，其中，淡水區指數去年9月指數為109.51，創6年新高，另，橋土城區指數112.88、中和永和區118.88、三重蘆洲區114.95、新莊區119.61、新店區109.36、樹三鶯區131.4及汐止區去年8月指數109.63，皆達101年實價登錄統計數據以來高點。

與去年同期相較，各次分區大致有3%至9%不等的漲幅，顯見本市各區域住宅市場價格因需求持續增長，整體成交價量俱增，呈現穩定發展態勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，淡水區本屬於相對外圍城鎮，也一直為大台北最親民的捷運概念房市區塊，如今整體指數來到高點，新成屋也走揚，除了可能在於比較基期低，加上相對其他重劃區價格有上漲空間，生活機能、利多建設也規劃成型，印證在如紅樹林的預售案揭露抗跌增溫來到單價4字頭，連過去平價區淡海新市鎮，也有湯泉國際新案開到3字頭，區域漲勢可見一斑。

去年第3季新成屋指數109.65，較前季上漲1.89%，與去年同期相較則上漲5.51%，達實價登錄以來，歷史新高。

在整體開發區指數方面，臺北大學特定區指數123.43，較上季增0.56%，較去年同期增3.38%；林口新市鎮指數112.28，較上季增1.21%，較去年同期增7.79%，皆達實價登錄以來新高，而淡海新市鎮、副都心及頭前重劃區指數，也分別較前季上漲1.5%及2.02%。

陳炳辰表示，尚未有捷運開發的北大特區、汐止區也都看到增幅亮點，北大特區本有租屋投資市場，汐止區則有鄰近台北市，可收與內湖區的比價效益，且同樣都有價格相對熱門重劃區樸實，價格受到整體環境拉抬都不意外。

新北市新成屋受整體低利環境、市場資金挹注及預期心理等因素影響，價格持續上漲，又觀察整體開發區因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，吸引人口遷入，購屋需求持續上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

另，去年第3季各捷運線指數整體呈現上漲趨勢，其中板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及淡水線指數分別為111.94、111.43、110.85、107.39、112.88及104.10，相較前期上漲0.01至2.58%，與去年同期相較則大概有3%至6%不等的漲幅，皆達實價登錄統計數據以來高點，顯示本市整體捷運站周邊地區因交通條件優勢，區域生活機能佳、商業效益良好，價格持續上漲。

捷運 北大特區

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