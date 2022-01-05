快訊

桃園忠貞市場清消擴大23里 鄭文燦：請民眾戴起口罩

全面噴！新北各次分區、重劃區、捷運房價寫新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，110年第3季包括各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等房價指數皆上漲，呈現全市全面走揚態勢。

觀察各次分區去年7月至9月走勢，各月皆呈現2%以內的波動，整體趨勢呈現上漲。

其中淡水區指數110年9月指數為109.51，達近6年以來之高點；汐止區110年8月指數，以及板橋土城區、中和永和區、三重蘆洲區、新莊區、新店區、樹三鶯區9月指數也都達101年起有實價登錄統計數據以來高點。

與去年同期相較，各次分區大致有3%至9%不等的漲幅，顯示各區域住宅市場價格因需求持續增長，整體成交價量俱增。

110年第3季新成屋指數109.65較前季上漲1.89%，與去年同期相較則上漲5.51%，也創實價登錄以來高點。

整體開發區指數，北大特定、林口新市鎮Q3房價均創歷史新高，北大特區已連續十季上漲，林口也連續5季走揚，淡海新市鎮、副都心及頭前重劃區指數，也分別較前季上漲1.5%及2%。

新北市政府表示，整體開發區因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，吸引人口遷入，購屋需求持續上升，加上新成屋受整體低利環境、市場資金挹注及預期心理等因素影響，價格持續上漲，帶動區域住宅價格成長。

Q3新北各捷運線指數也全數走揚，板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及淡水線房價指數相較前期上漲0.01至2.58%，與去年同期相較則有3%至6%不等的漲幅，皆達實價登錄統計數據以來高點。

實價登錄 開發區 房價

延伸閱讀

影／籲中央調整防疫步伐 侯友宜提新北超前部署四措施

捷運站點多且密度高！ 中永和成買房熱區、行情上漲

新北貢寮區行政大樓啟用 4機關進駐民眾洽公減少奔波

瓦斯罐不分類爆炸傷人 新北民眾吃官司、罰賠款一籮筐

相關新聞

全面噴！新北各次分區、重劃區、捷運房價寫新高

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，110年第3季包括各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等房價指數皆上漲，呈現...

後段班變榜首！ 北市最高價兩店面都在沒落商圈

實價資料顯示，去年北市店面排名劇烈變化，成交單價前兩名都位於近年人潮明顯衰退的五分埔商圈，其中位於松山路巷內單價最高、每...

晚一年入手貴3萬 高雄小港區房價漲最大

2021年高雄房市不斷升溫，甚至傳出「一日三市」現象！據內政部實價資料統計，高雄市近5年住宅每坪成交單價從17.3萬元一...

百貨南霸天的籃球夢 女兒女婿攜手助攻海神隊

國揚、漢來集團創辦人侯西峰跨足運動產業，催生國內職籃新聯盟T1「高雄全家海神」，侯西峰女兒侯嘉騏出任球團領隊，侯家兩代人...

長榮大股東 申報持股信託

長榮海運、長榮國際大股東張國華夫婦昨（4）日申報，將手中長榮海運跟長榮國際持股信託，受託單位為國泰世華銀行。長榮集團表示...

長榮大股東信託持股 外界解讀…三大看點

證交所昨（4）日公告，長榮海運、長榮國際大股東張國華夫婦大舉信託手中上述兩家公司持股，兩人合計轉讓過半股權；會計專家指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。