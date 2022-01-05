全面噴！新北各次分區、重劃區、捷運房價寫新高

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，110年第3季包括各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等房價指數皆上漲，呈現全市全面走揚態勢。

觀察各次分區去年7月至9月走勢，各月皆呈現2%以內的波動，整體趨勢呈現上漲。

其中淡水區指數110年9月指數為109.51，達近6年以來之高點；汐止區110年8月指數，以及板橋土城區、中和永和區、三重蘆洲區、新莊區、新店區、樹三鶯區9月指數也都達101年起有實價登錄統計數據以來高點。

與去年同期相較，各次分區大致有3%至9%不等的漲幅，顯示各區域住宅市場價格因需求持續增長，整體成交價量俱增。

110年第3季新成屋指數109.65較前季上漲1.89%，與去年同期相較則上漲5.51%，也創實價登錄以來高點。

整體開發區指數，北大特定、林口新市鎮Q3房價均創歷史新高，北大特區已連續十季上漲，林口也連續5季走揚，淡海新市鎮、副都心及頭前重劃區指數，也分別較前季上漲1.5%及2%。

新北市政府表示，整體開發區因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，吸引人口遷入，購屋需求持續上升，加上新成屋受整體低利環境、市場資金挹注及預期心理等因素影響，價格持續上漲，帶動區域住宅價格成長。

Q3新北各捷運線指數也全數走揚，板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及淡水線房價指數相較前期上漲0.01至2.58%，與去年同期相較則有3%至6%不等的漲幅，皆達實價登錄統計數據以來高點。