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後段班變榜首！ 北市最高價兩店面都在沒落商圈

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
五分埔商圈示意圖。記者游智文／攝影
五分埔商圈示意圖。記者游智文／攝影

實價資料顯示，去年北市店面排名劇烈變化，成交單價前兩名都位於近年人潮明顯衰退的五分埔商圈，其中位於松山路巷內單價最高、每坪294.3萬元，第二名同樣位於松山路上、每坪282.6萬元；過去常排第一的東區，去年落到第四。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，近幾年實體店面受到電商、觀光人口衰退及新冠肺炎疫情影響，人潮及提袋率大幅減少，租金水平也大受影響，但也因此增加某些店面的議價空間，商圈如果仍有商機或具有都更潛力，依然有買方願意入手。

觀察台北市成交單價前五高店面，成交單價均未破300萬元，前兩名都在五分埔商圈，該商圈為北台灣最知名的成衣批發重鎮，兩間店面也皆為服飾業，第三名位於大直北安路西側，是前五名中唯一業種為診所的店面。

第四名位於東區忠孝東路四段巷內，雖然以店面而言單價不高，但坪數近40坪，總價超過1億元，第五名坪數僅6.3坪，位於四平街商圈，是前五高價店面中規模最小的店面，因此其總價不到2千萬元。

郎美囡分析，近三年鮮見單價破300萬的店面交易，由於近幾年出租行情不佳，買方期待售價可大幅下修，但指標地段的屋主多數入手時間早，無資金壓力，能堅持價格，雙方難以達成共識，因此不容易出現高單價交易。

回顧五分埔店面交易也曾出現單價415萬的高價，惟成衣批發備受網路時代的結構衝擊，店面售價難以再創高峰，不過挾帶都更議題及捷運東環段願景，有議價空間仍能擄獲買方眼光。此外，雖然電商蓬勃發展，服飾業對實體店面的需求度依舊高。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，通路革命下，店面市場經過盤整已經出現結構性改變，消費力沒有提升下，店家也會精算租金，讓過去一線商圈金店面不再強勢。對於投資者來說，為了讓投資更有效益，寧可轉進二三線商圈不僅價格低，投資報酬率也穩定。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

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