台中新光三越去年營收214.2億 第11度蟬聯全台百貨店王

最新市調統計，去年受疫情三級警戒影響，大台中百貨零售市場整體消費規模約690億元，跌破700億大關、年減2.8%；不過台中新光三越去年營收仍以214.2億元(含稅)、逆勢成長4%，續創歷史新高，第11度蟬聯全台百貨「店王」。

另一家台中大遠百，亦以168億元、年增12.0%，穩坐遠百集團龍頭。兩家旗艦大店業績合計達382.2億元，超過中部整體百貨零售市場的五成五，表現亮眼。

至於中友百貨去年業績72.8億元、年減8.4%；廣三SOGO百貨53.9億元、年減4.9%；豐原太平洋百貨15.2億元、年減2.5%。購物中心部分，大魯閣新時代19億元、年減12.8%；秀泰生活兩家分店合計36億元，勤美誠品綠園道21.5億元，約為持平。

三井台中港Outlet Mall與麗寶Outlet Mall，去年業績分別為46億元及35億元，也都有8%至12%的下滑；台中日曜天地則約4億餘元。

業界指出，台中新光三越與大遠百對中台灣六縣市的聚客磁吸效應，並未因疫情而有減退，七期新市政中心的豪宅聚落成形，更為金字塔頂端的精品消費增添助力，進一步帶動兩家大店的業績穩定成長，並續創歷史新高。

展望今年，業者普遍持審審慎樂觀看法，認為隨著疫苗注射覆蓋率持續提升，疫情趨緩，全年業績應有5%至10%的增長。