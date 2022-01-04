捷運站點多且密度高！ 中永和成買房熱區、行情上漲

新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢，中和地政事務所主任陳素霞認為，兩區內捷運站點多且密度高，又鄰近台北市，交通等生活機能都完備，因此受首購族及換屋族青睞。

新北市近來持續進行相關建設，人口及新屋也持續成長，市府在本月1日公告土地現值暨公告地價，據中和地政事務所統計，轄區之中和區公告土地現值較110年平均上漲約4.31%、永和區平均上漲約3.05%；另中和區公告地價較109年平均上漲約6.94%、永和區平均上漲約3.99%。

陳素霞表示，雙和地區因鄰近台北市，區位條件佳、生活機能完備，受首購族及換屋族青睞；前兩年完工通車的捷運環狀線，更提升中和區交通機能，串聯新店、中和、板橋、新莊等人口稠密地區，促進區域發展。

陳素霞說明，111年公告土地現值作業期間（109年9月2日至110年9月1日），在長期利率偏低、市場資金回流、建築成本上揚等因素下帶動交易價量，雙和地區房地產市場行情仍維持相當熱度，整體行情與去年相較呈現上漲趨勢。

陳素霞指出，雙和地區在新北擁有最多捷運站共9座，站點涵蓋範圍廣且密度高，這將能帶動人潮及周圍商業發展，從公告現值及公告地價最高價區域可以發現，都是位於捷運站周邊，分別位於中和路、永安市場捷運站一帶及永和路二段、頂溪捷運站一帶。