快訊

立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 外交部火速回應

捷運站點多且密度高！ 中永和成買房熱區、行情上漲

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢。圖為中和南勢角捷運站周遭環境。圖／新北市中和地政事務所提供
新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢。圖為中和南勢角捷運站周遭環境。圖／新北市中和地政事務所提供

新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢，中和地政事務所主任陳素霞認為，兩區內捷運站點多且密度高，又鄰近台北市，交通等生活機能都完備，因此受首購族及換屋族青睞。

新北市近來持續進行相關建設，人口及新屋也持續成長，市府在本月1日公告土地現值暨公告地價，據中和地政事務所統計，轄區之中和區公告土地現值較110年平均上漲約4.31%、永和區平均上漲約3.05%；另中和區公告地價較109年平均上漲約6.94%、永和區平均上漲約3.99%。

陳素霞表示，雙和地區因鄰近台北市，區位條件佳、生活機能完備，受首購族及換屋族青睞；前兩年完工通車的捷運環狀線，更提升中和區交通機能，串聯新店、中和、板橋、新莊等人口稠密地區，促進區域發展。

陳素霞說明，111年公告土地現值作業期間（109年9月2日至110年9月1日），在長期利率偏低、市場資金回流、建築成本上揚等因素下帶動交易價量，雙和地區房地產市場行情仍維持相當熱度，整體行情與去年相較呈現上漲趨勢。

陳素霞指出，雙和地區在新北擁有最多捷運站共9座，站點涵蓋範圍廣且密度高，這將能帶動人潮及周圍商業發展，從公告現值及公告地價最高價區域可以發現，都是位於捷運站周邊，分別位於中和路、永安市場捷運站一帶及永和路二段、頂溪捷運站一帶。

陳素霞提到，為方便民眾了解雙和地區地價分布情形，地所已建置中和區111年之「地價級距圖」，並以10種顏色來表示公告土地現值高低情形，最高價以紅色標示、最低價以淺綠色標示，民眾可至所網站專區了解相關資訊並下載利用。

新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢。圖為中和秀朗橋北側。圖／新北地政局提供
新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢。圖為中和秀朗橋北側。圖／新北地政局提供

捷運環狀線

延伸閱讀

驚悚影像曝光！中和賓士暴衝撞幼兒園 5名家長在門口全撞倒

瑞芳圖書館舊址變身成公園 名「建成」感念土地捐贈人

2022房市預測 商辦續熱、土地落入大建商

土地漲價總數額抵減 兩錯誤

相關新聞

國鼎生技明停牌 傳公司將公布新冠新藥臨床數字

興櫃股國鼎（4132）今（4）日晚間公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意1月5日暫停交易。外界預測，國鼎生技明日將公...

陶朱隱園要賣多少？顏炳立估一坪592萬元

外型像顆大麻花的「陶朱隱園」今年揭開神秘面紗，除了自家相關企業買下該棟7樓戶，至今沒有交易，也讓外界相當好奇售價部分，戴...

捷運站點多且密度高！ 中永和成買房熱區、行情上漲

新北在元旦公告土地現值暨公告地價，其中中和及永和兩地呈現上漲趨勢，中和地政事務所主任陳素霞認為，兩區內捷運站點多且密度高...

全國最多 愛心企業伸仁紡織捐贈500餘萬元急救訓練模型

彰化縣政府今(4)日在縣府中庭舉辦「愛心企業伸仁紡織捐贈急救訓練模型暨搶救生命(CPR+AED)認證訓練計畫」啟動儀式，...

買房晚了只好「加價購」？高雄這區晚一年每坪多3萬

晚買加價購？高雄小港區晚一年每坪多花近3萬元。2021年高雄房市強強滾，甚至傳出一日三市的現象。台灣房屋集團根據內政部實...

台電5月招考857名僱用人員 正式任用起薪3.1萬元

為因應退休離職潮、補充現場技術人力，台電今天表示，將招考16類別共857名僱用人員，招考人數最多為配電線路維護類，約占3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。