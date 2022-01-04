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影/2022四根柱子撐房價 顏炳立：虎年市場穩健不會熱

經濟日報 / 經濟日報 劉玟妤宋慧昱/台北即時報導

戴德梁行今(4)日舉辦「2021市場回顧與2022房地產市場展望」記者會。董事總經理顏炳立說明，2022政府打炒房、斷金流，黑天鵝會變大隻。但房市靠著四根柱子「資金、利率、供給及需求」支撐。顏炳立說，房價雖然下不來，但因為買氣收斂，房價漲幅會趨緩。

顏炳立說明，2022年房市將呈「四不」格局，「價不漲、量不增、買氣不強、市場穩健不會熱」。

顏炳立分析，過去一年雖有剛性需求，但仍以炒作居多。許多蛋白區預售屋價格挑戰蛋黃區中古屋，已經有點誇張，更直言「有錢就是任性」。他指出，店面、商用、豪宅及郊區的房子都沒有漲，但蛋白區預售屋價卻快追上蛋黃區的中古屋，將導致買氣的停頓。

不過他預期2022年房地產市場依舊樂觀，房市的靈魂是土地，建商不會賠錢賣房，房價不太可能跌，但漲幅會逐漸趨緩。

對於政府加大打炒房力道，顏炳立認為，當市場出現「三更半夜排隊買房子」、「秒殺」的情況時，政府就應出手制止。他預料斷金流能看到成效，地方的囤房稅能會讓有買盤商收手。

台北市信義區的指標豪宅「陶朱隱園」2022將開賣，顏炳立認為它會是今年的熱點。他預估，每坪的價格將來到592萬元。顏炳立說，稱其「豪宅」已經配不上陶朱隱園，而是珍貴、稀有、絕版的「藝術品」。

顏炳立 豪宅 買氣

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