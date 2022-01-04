探索夢號僅復航兩航次 第三航次臨時宣布取消

停航七個月、在跨年夜才復航的「探索夢號」郵輪僅開航兩個趟次，第三航次原定明（5）日出發，卻因旅客太少宣布取消，並發通知希望受影響旅客改到3月底前搭乘。郵輪常客透露，因為要做兩次PCR，既麻煩又貴，加上船上的賭場不可喝水、廁所也不開放，連想上船的賭客都不去了。

據指出，探索夢號去(2021)年12月31日正式復航，祭出買一送一7,500元大優惠，且為配合防疫，滿載3,600個座位也降載至上限300人，但復航第一個航次僅157人搭乘，1月2日開出第二航次，搭乘的旅客則銳減到僅45人，原本明（5）日中午返回基隆港、傍晚就要再開航基隆－花蓮，但因旅客太少，船公司於今日發出航班取消通知。

對此，雄獅旅遊（2731）證實確已經接獲通知，接下來取消的三趟次，包括1月5日、9日和12日的航程，僅1月7日照走。

據星夢郵輪公司發出的通知內容指出，「探索夢號」原定1月5日由基隆出發的三天兩夜花蓮之旅，將會取消。受影響旅客可以改乘3月31日之前非旺季出發的三天兩夜航程，如果新航次的艙房費比原報名航次高，旅客必須補回艙房費差價，如新預定之航次艙房費比原報名航次低，將退回差價。

雄獅旅遊總經理游國珍坦言，1月除跨年趟次有三天連假和國旅加持外，其它趟次報名僅零星旅客，而銷售狀況不好，旅客上船和下船都要PCR是原因之一，旅行社談到大量供應合約價PCR僅2,000元，但對民眾來說，要做PCR也是一筆費用，下船還要做一次，由衛福部上船採檢，也要收費2,500元，來回兩次採檢就要4,500元，探索夢號已經把客艙價格壓很低，等於吸收檢測費用，但對客人來說，也有時間成本，包括要花時間去固定地點採檢，都會影響意願。

除了要做兩次PCR既麻煩又貴外，郵輪常客還透露，許多郵輪的會員出海大多是船開到公海時，進入船上的賭場玩一把，結果現在因為防疫，就不可以喝水，連賭場的廁所也封閉不能使用，讓賭客感覺很不舒服，索性就不上船了。