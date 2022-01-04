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商圈復活？北市三大商圈空置高、租金降 業者搶進場

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
疫情控制得宜，人潮回流，商圈空置率大但租金下探，部分業者趁勢回歸。記者朱曼寧／攝影
疫情控制得宜，人潮回流，商圈空置率大但租金下探，部分業者趁勢回歸。記者朱曼寧／攝影

疫情控制得宜，人潮回流，商圈空置率大但租金下探，部分業者趁勢回歸，復活跡象大。據戴德梁行統計至2021年11月，北市三大商圈「忠孝、中山南京、西門」空置率持續攀升，西門町以22.3%空置率為第一。戴德梁行表示，西門商圈因觀光客流失重創商圈發展，不過部分連鎖餐飲業者把握機會，逢低進場，預期未來在消費力增溫下，租賃活動回籠，有望活化商圈。

據戴德梁行統計資料顯示，忠孝商圈空置率在15.0%，每坪租金單價落在8,000~14,000元間，中山南京商圈空置率7.2%，每坪租金單價6,500~11,000元間，西門商圈空置率22.3%，每坪租金單價11,000~15,000元間。

戴德梁行表示，西門商圈因觀光客流失重創商圈發展，然部分連鎖餐飲業者則把握機會，趁租金低點進場，空置率微幅上升至22.3%。忠孝商圈租金表現持平，「歐舒丹忠孝概念店」遷移到曝光度較高之忠孝東路四段北側，空置率微幅降至15.0%。中山南西商圈人潮逐漸回復，南京西路一帶店面去化快速，然中山北路服飾店面陸續退租，空置率增加0.6個百分點，上升至7.2%。

台灣疫情控制得宜，加上週年慶與購物節接力刺激民眾消費，帶動零售消費穩定成長。統計至2021年11月，綜合商品零售業營業額年增0.3% ；但百貨公司因上半年疫情重創業績，營業額年減4.8%，然與民生消費相關之量販店營業額則年增6.8% ；超級市場因展店及促銷活動，營業額年增8.2%。

展望今年，在國人疫苗施打覆蓋率提高的狀況之下，零售消費力將持續增溫，也將帶動租賃活動回籠，商圈空置問題得以緩解。在餐飲業回補人力需求成長下，餐飲業布局展店進入復甦。在此同時，量販店與便利商店展店策略多元化，除了搶進精華地段，同時也朝向社區化發展，迎合消費者不同需求。

餐飲業 租金 戴德梁行

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