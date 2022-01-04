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台鐵頻出包 交長視察要求加強舊車檢修汰換

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
近期交通部台鐵局車輛頻頻發生故障，交通部長王國材今（4）日特別前往台鐵局七堵機務段。圖/交通部提供
近期交通部台鐵局車輛頻頻發生故障，交通部長王國材今（4）日特別前往台鐵局七堵機務段。圖/交通部提供

近期交通部台鐵局車輛頻頻發生故障，交通部長王國材今（4）日特別前往台鐵局七堵機務段，聽取現場簡報及視察車輛維修作業，他要求台鐵局應持續加強精進舊車檢修作業，並加速車輛汰舊換新與車種簡化，確實嚴格把關新車品質，以根本有效解決車輛故障問題。

台鐵局就近期所發生之車輛故障事件進行分析，發現主要為老舊車輛及上線新車，老舊車輛部分主要係因車輛逾齡系統零件老化，致故障率較高；新車部分（包括EMU900及EMU3000），主要為人員操作不熟練與原廠製造瑕疵、設定需調整等問題。

有關老舊車輛故障部分，故障車型主要集中在舊型區間車、莒光號、復興號及推拉式PP自強號，其發生故障原因如「電氣系統老化」、「動力系統異常」與「軔機系統作用不良」等。

而舊車故障短期改善措施，台鐵局將以加強系統改造、縮短零件更換頻率及強化檢修作業為主。其中舊型區間車部分，將持續辦理動力系統更新，截至2021年止已更新36編組，預計2022年底更新完成63組列車；軔機系統將持續辦理改善；傳動系統則將縮短馬達軸承更換週期。

莒光號、復興號的舊型電力機車部份，將調整馬達作業材料、提升馬達線圈絕緣更換標準、新增感溫貼紙。另有關推拉式PP自強號部分，將調整縮短機電系統（包括電抗器及電子卡等）的關鍵零組件檢修及更換週期。

至於舊車故障中長期改善措施，王國材指示，台鐵加速老舊車輛汰換作業及車種簡化工作。新型區間車及城際列車分別預定於2023年及2024年底完成交車，將陸續替換老舊電聯車、莒光號、復興號及推拉式PP自強號等電力機車。配合新車投入營運，現行23種車型，未來將逐步簡化車型並整併成區間車、城際列車及觀光列車等三種類型。

此外，有關EMU900及EMU3000等新購車輛部分，王國材要求台鐵局應嚴格把關，務必確認新車在驗收前，所有缺失都已改善完畢。另尚在試運轉中的車輛，則應配合第三方獨立驗證單位之查驗，務必在試車階段就儘可能找出相關瑕疵，及時督促車商完成瑕疵改善，以確保新車未來長期營運的性能與品質。另外，台鐵局目前已初步建立車輛維修管理資訊系統（MMIS），未來逐步建置完善，將可進一步強化車輛檢修作業品質與效率。

台鐵安全改革是交通部今年重點工作項目，未來將持續台鐵車輛維修保養，進行車種簡化，加速汰換車輛，以提供民眾安全舒適準點的鐵路運輸服務，逐步恢復民眾對台鐵的信心。

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