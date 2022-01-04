快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

30連霸！FUSO蟬聯2021年3.5噸(含)以上商車銷售冠軍

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）今（4）日公告再度蟬聯2021年3.5噸(含)以上商車銷售冠軍，創下商車界30連霸紀錄。

近兩年在疫情的衝擊下，FUSO 2021年總領牌台數達9,407台，相較去(2020)年7,301台大幅成長28.8%。

FUSO指出，能成功締造新銷售紀錄，究極是FUSO在台深耕超過60年且擁有廣大的忠實客戶群，加上完整及耐用可靠的產品線，以及裕益汽車的服務據點遍及全台各角落，以最用心的服務態度及熱忱，造就了蟬聯30年冠軍的致勝方程式。

2021年3.5噸(含)以上商用車總巿場，疫情持續衝擊台灣，眾多內需產業成了「慘」業；但運輸物流業卻受惠宅經濟發燒持續逆勢成長，因此國內商用車3.5噸(含)以上市場於2021年的表現，除反映產業的獨特現象外，加上六期排放法規實施前的預購及政府汰舊換新補助政策的推波下，在疫情及貨櫃短缺等多重不利因素影響下，總巿場領牌仍高達28,408台，較2020年22,997台逆勢成長23.5%，創下近20年來的新高紀錄。台灣總巿場雖然規模不大，但世界各大品牌幾乎皆已進入台灣多年，使台灣成為各大汽車廠的練兵之地。

疫情 發燒

延伸閱讀

電信業2021年第3季ARPU出爐 喜迎連2季上揚

2021年遭路殺石虎近10年第2高 研究員籲減速慢行

TOYOTA&HINO 拿下2021年3.49噸以上商用車銷售冠軍

戴姆勒預計2022年汽車芯片供應仍將吃緊

相關新聞

陶朱隱園要賣多少？顏炳立估一坪592萬元

外型像顆大麻花的「陶朱隱園」今年揭開神秘面紗，除了自家相關企業買下該棟7樓戶，至今沒有交易，也讓外界相當好奇售價部分，戴...

全國最多 愛心企業伸仁紡織捐贈500餘萬元急救訓練模型

彰化縣政府今(4)日在縣府中庭舉辦「愛心企業伸仁紡織捐贈急救訓練模型暨搶救生命(CPR+AED)認證訓練計畫」啟動儀式，...

買房晚了只好「加價購」？高雄這區晚一年每坪多3萬

晚買加價購？高雄小港區晚一年每坪多花近3萬元。2021年高雄房市強強滾，甚至傳出一日三市的現象。台灣房屋集團根據內政部實...

台電5月招考857名僱用人員 正式任用起薪3.1萬元

為因應退休離職潮、補充現場技術人力，台電今天表示，將招考16類別共857名僱用人員，招考人數最多為配電線路維護類，約占3...

換車旺月！國內車廠各出奇招搶攻元月車市

國內車廠搶攻元月銷售大各出奇招。後疫情時代來臨，邊境沒有開放，國旅成為唯一選擇，讓國內民眾更想換車，元月是領到年終的換車...

瀚亞投信 獲五項指標基金大獎

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎2021年得獎名單出爐，瀚亞投信包含總代理M&G投資在內，共計拿下五項大獎肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。