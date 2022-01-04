30連霸！FUSO蟬聯2021年3.5噸(含)以上商車銷售冠軍
商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）今（4）日公告再度蟬聯2021年3.5噸(含)以上商車銷售冠軍，創下商車界30連霸紀錄。
近兩年在疫情的衝擊下，FUSO 2021年總領牌台數達9,407台，相較去(2020)年7,301台大幅成長28.8%。
FUSO指出，能成功締造新銷售紀錄，究極是FUSO在台深耕超過60年且擁有廣大的忠實客戶群，加上完整及耐用可靠的產品線，以及裕益汽車的服務據點遍及全台各角落，以最用心的服務態度及熱忱，造就了蟬聯30年冠軍的致勝方程式。
2021年3.5噸(含)以上商用車總巿場，疫情持續衝擊台灣，眾多內需產業成了「慘」業；但運輸物流業卻受惠宅經濟發燒持續逆勢成長，因此國內商用車3.5噸(含)以上市場於2021年的表現，除反映產業的獨特現象外，加上六期排放法規實施前的預購及政府汰舊換新補助政策的推波下，在疫情及貨櫃短缺等多重不利因素影響下，總巿場領牌仍高達28,408台，較2020年22,997台逆勢成長23.5%，創下近20年來的新高紀錄。台灣總巿場雖然規模不大，但世界各大品牌幾乎皆已進入台灣多年，使台灣成為各大汽車廠的練兵之地。
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