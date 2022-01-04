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地震頻繁發生 泰安產險籲投保居家綜合險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

根據中央氣象局最新資訊，昨(3)日17時46分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、臺北市、新北市四級雖無重大災情傳出，但多數民眾家中皆有發生牆壁龜裂、磁磚剝落、電器或物品摔落等損害事件。

泰安產險提醒，可檢視家中的住宅類保險是否有保障地震發生的損失，住宅類保險一般分為：住宅火災及地震基本保險、居家(住家)綜合保險等兩大種類，特性如下：

一、住宅火災及地震基本保險，承保內容除房屋發生火災的損失賠償外，基本地震保險的承保範圍，為房屋全倒或半倒時(房屋全損)，才會啟動理賠。

二、泰安產險的居家綜合保險，防護更全面，搭配輕損地震的承保，地震造成的輕微損失，如牆壁磁磚龜裂，電器、木櫃倒塌毀損或門框變形後無法開啟等問題，皆能獲得理賠的保障，且火災事故的承保內容更優於住宅火災保險。

當火災、地震等災情發生後，住宅類保險的詢問度提高，但全台投保住宅類保險率僅三至四成，多數屋主還清貸款後，銀行不再要求投保，反而忽略住宅保險的重要性，一旦發生意外時，畢生的心血便付之一炬。

泰安產險呼籲，無貸款的屋主更須重視自身權益，選擇合適的住宅類保險，才能減輕面臨意外風險的損失。

保險 地震 火災

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