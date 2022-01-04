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搶攻春節送禮商機 85ºC八款禮盒迎戰

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
搶攻春節送禮商機 85ºC八款禮盒迎戰，預購指定款享85折。美食-KY提供
搶攻春節送禮商機 85ºC八款禮盒迎戰，預購指定款享85折。美食-KY提供

經營85度C品牌的美食-KY（2723）今天宣布搶攻春節送禮商機，推出85ºC八款禮盒迎戰，預購指定款享85折，考量疫情期間減少接觸，消費者網路訂購可跨店轉贈，目標銷售5.5萬盒，推估銷售額約1700餘萬元。

邁入2022，春節倒數引爆消費戰火。美食-KY表示，來不及準備走春送禮別擔心，透過85APP禮盒跨店轉贈，民眾線上購買，親友跨店領取超方便，推出八款精緻禮盒包括香酥脆口的杏仁瓦片、鮮甜多汁的豬瓦片，甜而不膩的南棗核桃糕、越嚼越香的魷魚絲，平價美味搶攻市場。

另外，考量到後疫情時代，民眾減少接觸，再加上網路無遠弗屆，民眾消費購物模式改變，除門市購買，也可以選擇網路消費。即日起至1月24日，選擇85APP禮盒跨店轉贈，手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者四天前選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車。

疫情 春節 APP 85度C

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