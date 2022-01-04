顏炳立：2022黑天鵝變大隻 房市出現「四不」

戴德梁行總經理顏炳立今（4）日表示，2022房市黑天鵝變大隻，房市將呈現價不漲，量不增，買氣不強，房市不會熱四不現象。

戴德梁行今天舉行房地產市場概況記者會，顏炳立表示，2021房市沒有雞犬升天，豪宅、店面市場沒回溫，建商雖買地，但並未搶地，可是部分開發商搭配投資客炒作預售市場，搞得雞飛狗跳，讓大家以為大行情來了。

他說，市場炒作，吳郭魚用台灣鯛行情來賣，還能忍受，但台灣鯛還想漲到石斑魚價格，政府就不得不出手了。

一開始政府出手是很溫和的，有人說是原子彈，但在他看來，根本連子彈都不如，所謂黑天鵝，也只是小鴨一隻。

但溫和的沒人理，投資客繼續炒，惡搞漏夜排隊買房，政府只好再加重。捕快不行就換錦衣衛，錦衣衛不行就派大內高手。

現在來看，如果還是不行，政府勢必還會繼續出招，出現大隻黑天鵝，恐怕只是時間問題。

顏炳立表示，其實過去多波打房，猶如溫水煮青蛙，不斷累積下，原本以為影響不大的政策，已在變大，這也是今年房市黑天鵝。

舉例說，政府之前斷金流，限縮房貸，土建融政策，先前資金管道多，這家不行就往那家借，影響有限，但現在增加金檢，這項政策威力就變大了。未來如果進一步追查投資客金流，房市投資市場恐怕就結束了。

顏炳立認為，2022房地產市場將從虎嘯市場，只剩貓聲。人是英雄，錢是膽，在政府全力砍斷金流下，房市樂觀買氣將會收斂。不過由於利率仍處低檔，原物料持續上漲，房價也不會下跌，大致會呈現價不漲，量不增，買氣不強，房市穩健不會熱情況。