陶朱隱園要賣多少？顏炳立估一坪592萬元
外型像顆大麻花的「陶朱隱園」今年揭開神秘面紗，除了自家相關企業買下該棟7樓戶，至今沒有交易，也讓外界相當好奇售價部分，戴德梁行董事總經理顏炳立今（4）日表示，今年陶朱隱園將成房市熱點，陶朱隱園定位在收藏品，該土地1坪800萬元、造價1坪60萬元，估計一坪單價能達592萬元，每戶要價17.7億元。
顏炳立表示，談陶朱隱園不會用豪宅定義去談，因為業主認為是千年藝術品，所以「豪宅」配不上形容，那就是珍貴、稀有、絕版的藝術品，獨特、難得、唯一才是買家的選擇。
顏炳立指出，陶朱隱園被富邦、國泰、中油，三大企業包圍保護著，雖然有人認為外型獨特，像脖子扭到，但由上往下看則像一個太極，呈現四四方方的形狀，另，不要覺得台灣身家百億的人很少，還是會有人想買，只是那些人不是一般普羅大眾。
至於會不會想購入陶朱隱園？顏炳立表示，不會去買，因為自己不需要住豪宅，現在住在傳統華廈，已經滿意足夠，就算擁有17億元，也不會買陶朱隱園，因為陶朱隱園是藝術品，年輕時在藝術拍賣市場，買了A4大小的圖畫，花了約14萬元，最後賣出去也沒賺錢，因此對藝術品興趣不大。
「陶朱隱園」為垂直森林綠建築，基地面積約2468坪，興建地上21層、地下4層的豪宅，每戶約300坪，其中，每一戶陽台面積超過50坪，且種植吸碳能力強的喬木等，加上獨特造型的外觀，相當吸眼球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言