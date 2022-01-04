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陶朱隱園要賣多少？顏炳立估一坪592萬元

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影

外型像顆大麻花的「陶朱隱園」今年揭開神秘面紗，除了自家相關企業買下該棟7樓戶，至今沒有交易，也讓外界相當好奇售價部分，戴德梁行董事總經理顏炳立今（4）日表示，今年陶朱隱園將成房市熱點，陶朱隱園定位在收藏品，該土地1坪800萬元、造價1坪60萬元，估計一坪單價能達592萬元，每戶要價17.7億元。

顏炳立表示，談陶朱隱園不會用豪宅定義去談，因為業主認為是千年藝術品，所以「豪宅」配不上形容，那就是珍貴、稀有、絕版的藝術品，獨特、難得、唯一才是買家的選擇。

顏炳立指出，陶朱隱園被富邦、國泰、中油，三大企業包圍保護著，雖然有人認為外型獨特，像脖子扭到，但由上往下看則像一個太極，呈現四四方方的形狀，另，不要覺得台灣身家百億的人很少，還是會有人想買，只是那些人不是一般普羅大眾。

至於會不會想購入陶朱隱園？顏炳立表示，不會去買，因為自己不需要住豪宅，現在住在傳統華廈，已經滿意足夠，就算擁有17億元，也不會買陶朱隱園，因為陶朱隱園是藝術品，年輕時在藝術拍賣市場，買了A4大小的圖畫，花了約14萬元，最後賣出去也沒賺錢，因此對藝術品興趣不大。

「陶朱隱園」為垂直森林綠建築，基地面積約2468坪，興建地上21層、地下4層的豪宅，每戶約300坪，其中，每一戶陽台面積超過50坪，且種植吸碳能力強的喬木等，加上獨特造型的外觀，相當吸眼球。

陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影
陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影

豪宅 顏炳立

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