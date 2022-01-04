快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

郵政EZPost會員「箱到箱」 寄件點數加倍送

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
中華郵政公司箱到箱EZPost會員最優惠。圖/中華郵政公司提供
中華郵政公司箱到箱EZPost會員最優惠。圖/中華郵政公司提供

中華郵政公司為鼓勵民眾使用EZPost網站交寄郵件，EZPost會員自今年1月5日起至3月31日止，以「箱到箱」方式完成寄件者（即寄件人於i郵箱寄件，收件人於i郵箱取件），除享原「EZPost會員募集積點回饋」活動之EZPoint 5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋（1點=1元），點數可用於i郵箱寄件郵資折抵，EZPost會員寄越多賺越多。

邁向數位用郵時代，中華郵政公司於2020年7月推出「EZPost會員募集積點回饋」活動廣受好評，為持續回饋新加入EZPost之會員，在2022年底前新加入EZPost會員者，即可獲贈EZPost點數70點，可直接折抵ｉ郵箱寄件郵資，等同免費寄件一次。

此外，中華郵政公司2022年1月5日新開辦之「箱到箱」寄件業務，郵政EZPost會員使用小型儲格寄件每件郵資只要55元，使用中、大型儲格每件郵資也只要60元，較原「箱到宅」寄件（60至70元）更優惠，且寄件方式簡易。寄件前請先至EZPost網站註冊會員，建立「i郵箱交寄用託運單」（收件地址選擇「i郵箱」）後，攜帶郵件至i郵箱選擇「箱到箱寄件」方式即可輕鬆寄出，當郵件寄達收件人指定之i郵箱，收件人即可憑簡訊取件碼，於三天內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，讓收件人保有更多取件自主權，輕鬆享受i郵生活。

中華郵政 手機

延伸閱讀

i郵箱好康又來了 EZPost網站交寄最高回饋10元

寒冬送暖 郵政壽險提供保單借款優惠利率紓困方案

醫師半夜收到「驚嚇等級」郵件 原來是他寄來的「暖心祝福」

美國學霸王力宏英文出大包 阿滴突破盲點秒KO

相關新聞

全國最多 愛心企業伸仁紡織捐贈500餘萬元急救訓練模型

彰化縣政府今(4)日在縣府中庭舉辦「愛心企業伸仁紡織捐贈急救訓練模型暨搶救生命(CPR+AED)認證訓練計畫」啟動儀式，...

買房晚了只好「加價購」？高雄這區晚一年每坪多3萬

晚買加價購？高雄小港區晚一年每坪多花近3萬元。2021年高雄房市強強滾，甚至傳出一日三市的現象。台灣房屋集團根據內政部實...

台電5月招考857名僱用人員 正式任用起薪3.1萬元

為因應退休離職潮、補充現場技術人力，台電今天表示，將招考16類別共857名僱用人員，招考人數最多為配電線路維護類，約占3...

換車旺月！國內車廠各出奇招搶攻元月車市

國內車廠搶攻元月銷售大各出奇招。後疫情時代來臨，邊境沒有開放，國旅成為唯一選擇，讓國內民眾更想換車，元月是領到年終的換車...

瀚亞投信 獲五項指標基金大獎

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎2021年得獎名單出爐，瀚亞投信包含總代理M&G投資在內，共計拿下五項大獎肯定...

強強聯手 達爾與信通集團合資搶進車用高功率模組市場

全球半導體製造商/供應商-達爾集團與台灣汽機車機電系統整合大廠-信通集團強強聯手，合資成立達信綠能公司，將在上海及龍潭兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。