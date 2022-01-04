郵政EZPost會員「箱到箱」 寄件點數加倍送

中華郵政公司為鼓勵民眾使用EZPost網站交寄郵件，EZPost會員自今年1月5日起至3月31日止，以「箱到箱」方式完成寄件者（即寄件人於i郵箱寄件，收件人於i郵箱取件），除享原「EZPost會員募集積點回饋」活動之EZPoint 5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋（1點=1元），點數可用於i郵箱寄件郵資折抵，EZPost會員寄越多賺越多。

邁向數位用郵時代，中華郵政公司於2020年7月推出「EZPost會員募集積點回饋」活動廣受好評，為持續回饋新加入EZPost之會員，在2022年底前新加入EZPost會員者，即可獲贈EZPost點數70點，可直接折抵ｉ郵箱寄件郵資，等同免費寄件一次。

此外，中華郵政公司2022年1月5日新開辦之「箱到箱」寄件業務，郵政EZPost會員使用小型儲格寄件每件郵資只要55元，使用中、大型儲格每件郵資也只要60元，較原「箱到宅」寄件（60至70元）更優惠，且寄件方式簡易。寄件前請先至EZPost網站註冊會員，建立「i郵箱交寄用託運單」（收件地址選擇「i郵箱」）後，攜帶郵件至i郵箱選擇「箱到箱寄件」方式即可輕鬆寄出，當郵件寄達收件人指定之i郵箱，收件人即可憑簡訊取件碼，於三天內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，讓收件人保有更多取件自主權，輕鬆享受i郵生活。