圓點奈米全年營收19.28億、年增一成 平均年薪上看30個月

圓點奈米（6797）今（4）日公告2021年12月份合併營收1.92億元，較上月成長66.81％；累計2021年全年營收19.28億元，年增11.33％，再度創下歷年新高紀錄。圓點奈米指出，營收連續兩年突破歷史新高，獲利表現同步亮眼，公司將與員工分享成功果實，年終獎金年資達標員工平均年薪將介於20至30個月。

圓點奈米表示，新冠疫情打開圓點奈米全球知名度，客戶遍及全球75國，公司也積極進行後疫情時代的布局規畫，除了上下游垂直整合之外，亦深化經銷商與客戶的合作關係，並因應各地市場差異，增加整廠輸出與代工業務，為公司奠定穩定的試劑及材料的出貨規模。

圓點奈米指出，去年一度因為缺料，10月營收滑落至1億元以下，公司已進行供應商調整，原料來源無虞，單月營收也在11月迅速回到1億元之上，12月營收再衝高至1.92億元，創下近九個月新高。新冠肺炎的檢測市場剛性需求仍強，圓點奈米擁有高度競爭力，且具備經濟規模，除核酸純化試劑與核酸萃取儀器之外，亦增加核酸檢測診斷試劑與核酸檢測服務，進行上下游垂直整合，持續擴大市場佔有率，保持業績成長。

據彭博社統計，全球新冠新增確診病例數創下歷來最高，單日新增約145萬人，圓點奈米生產效能持續提高，多廠址分工調配，提升接單能力與出貨彈性，因應客戶需求增加，公司營收連續兩年突破歷史新高，獲利表現同步亮眼，公司亦與員工分享成功果實，業績反應在員工的年終獎金上，年資達標的員工平均年薪將介於20至30個月。

圓點奈米在桃園與林口的四大廠區已全面取得醫療器材品質管理系統QMS（原GMP）認證標準，及國際標準ISO 13485醫療器材品質管理系統認證。產品品質符合最新的國際標準，出貨量可因應全球秋冬防疫監控及國內檢測需求成長，接單能見度高。

展望未來，圓點奈米也布局其他應用領域，如臨床檢測、基改食品、農業科學等，皆取得階段性成果；並將切入科學研究市場（RUO, Research Use Only），多元化發展策略，蓄積後疫情時代的成長動能。