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TOYOTA&HINO 拿下2021年3.49噸以上商用車銷售冠軍

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰車代理的TOYOTA&HINO贏得2021年台灣3.49噸(含)以上商用車總市場銷售冠軍。和泰車提供
和泰車代理的TOYOTA&HINO贏得2021年台灣3.49噸(含)以上商用車總市場銷售冠軍。和泰車提供

疫情改變各種銷售生態，去年商用車市場也表現出色，根據交通部監理資料顯示，2021年商用車總市場登錄領牌共28,379台，相較於2020年的22,997台上升23%。和泰車（2207）代理的商用車品牌TOYOTA&HINO贏得2021年台灣3.49噸(含)以上商用車總市場銷售冠軍。

去年電商與物流業績翻倍成長，物流車與冷鏈車的需求激增，加上汰舊換新補助與去年九月實施六期排放法規，2021年商用車銷售傳捷報，雖然去年初台灣市場防疫控制得宜，民生消費與產業營運得以正常運作，但五月疫情開始嚴峻，在三級警戒的管制下，人民配合防疫措施，經濟活動受到限制，國旅與餐飲市場瞬間急凍，也因為消費模式改變，顧客提前購車需求湧現，讓商用車市場並未受到疫情管制影響，需求逆勢成長。

和泰所代理的TOYOTA&HINO商用車品牌在逆境中銷售創新高，3.49噸(含)以上市場登錄9,422台，市佔率33.2%，贏得商用車總市場銷售冠軍，刷新和泰商用車在台灣的新紀錄。和泰商用車自2010年起，在6.5噸(含)以上大型商用車至今已經連續取得12年銷售冠軍。

TOYOTA&HINO台灣總代理和泰汽車蘇純興總經理在去年11月六期新車發表會時也明確宣示，和泰不僅要取得商用車銷售領先，並會以全方位(Total Support)的施策深耕台灣商用車市場，承擔起領導品牌角色，與各產業共同打拼事業。

2021年和泰商用車能取得總市場銷售冠軍也絕非偶然，從年度銷售計劃擬定就已經將小型商用車列為重點車型，積極與日野母廠溝通取得原廠支援，並在去年初，率眾品牌之先，導入符合底盤空重法規的3.49噸車型，向上可承接五噸車市場，向下搶奪3.25噸小型商用貨車客戶。加上，和泰轉投資的和泰車體公司也在去年中推出五噸框式完成車體商品，除了滿足顧客對框式車體需求外，也省去二階段車體打造時間，讓新車可以迅速投入營運。

去年底，HINO也是第一個推出全車系符合六期排放法規車型的商用車品牌，所有車型對應2022年一月實施的車輛安全法規，藉由完整的產品線滿足台灣各產業用車需求，也順利讓和泰商用車贏得年度總市場銷售冠軍。

車市 疫情

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