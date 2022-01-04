全國最多 愛心企業伸仁紡織捐贈500餘萬元急救訓練模型

彰化縣政府今(4)日在縣府中庭舉辦「愛心企業伸仁紡織捐贈急救訓練模型暨搶救生命(CPR+AED)認證訓練計畫」啟動儀式，伸仁紡織董事長白璨榮當場宣布，捐贈500餘萬元急救訓練模型給彰化縣消防局等單位。

另一方面，消防局也首次與彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院、衛生福利部彰化醫院、員榮醫院及彰化縣防災協會等單位合作，辦理CPR(心肺復甦術)+AED(自動體外心臟去顫器)認證訓練。

彰化縣長王惠美指出，彰化伸港在地企業伸仁紡織董事長白璨榮，是眾所皆知的慈善家，連續17年來熱心公益，每年都相當用心配合縣府政策需求，例如去年社區長輩有長照需求便主動捐贈。

這次獲悉縣府努力推廣CPR+AED實務推廣計畫，便主動聯繫彰化縣消防局，共捐贈9種不同訓練模型，計420具，包括民眾學習CPR的模型，更包含救護人員訓練用的專業高階模型，捐贈金額達500餘萬元，可說是全國急救訓練用模型種類、數量及金額最多的一次捐贈。

王惠美感謝白璨榮熱心公益，也邀請鄉親相揪作伙來學習(CPR+AED)參加1年500場的訓練計畫，一起加入挽救生命的行列。

王惠美說，內政部統計，近年來全台OHCA(到院前心肺功能停止)有2萬餘人，大約有七成是在住家發生的，因此到院前4至6分鐘是搶救的黃金時間，若於黃金時間趕緊進行CPR，其後續送醫的治療恢復情況較佳，存活率也較高，因此希望推廣CPR及AED讓更多人了解，以備不時之需。

王惠美感謝白璨榮主動與縣府進行聯繫，時值疫情期間，白董主動捐贈防疫鞋套1萬2,000雙，也透過消防署捐贈給其他消防單位有8,700雙，也捐贈一批消防救災器材，堪稱消防救災最佳的後援支持，再次感謝他的用心。

王惠美說，這次訓練計畫感謝彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、衛生福利部彰化醫院、員榮醫院、防災協會等單位一起合辦，使訓練品質更為專業。

除了原本規劃場次，更規劃定點定時每周六上午9至11時，於彰化東區、員林西區、福興、埤頭四處消防分隊有CPR、AED訓練認證，相關課程時間也會公告於彰化縣消防局官方臉書，全程參與90分鐘訓練並通過測驗者，會頒發證書。

現在有種類充足的訓練模型及數量，更有優質的師資，以及許多地點可供訓練認證，呼籲鄉親真的需要把CPR及AED的使用方式學習成為一技之長，「不怕一萬、就怕萬一」，必要時可以及時搶救周遭的親朋好友。王惠美期望醫療院所及消防同仁一起推廣給民眾，協助大家了解並取得認證。

白璨榮表示，去年初得知王縣長請消防局在救災救難之餘，一年要舉辦500場的CPR教育訓練，希望能及時救人，他認為這是很好的構想。

最近幾年，幾乎每天都有使用CPR及AED救人的情事，也有用哈姆立克法及時讓吞入糖果的小朋友馬上吐出來，既可救人又能救己。由於場次多且器材消耗率高，所以這次在與家人商量及支持後，捐贈最齊備的器材，希望大家能一起來推廣CPR與AED。

消防局表示，白璨榮及其家人17年來持續行善，在今年國內新冠肺炎嚴峻期間，為提升消防防疫人員裝備，主動捐贈防疫鞋套1萬2,000雙，另額外捐贈8,700雙給內政部消防署轉贈給其他有需求的消防局，11月份也為了力挺消防人員捐贈1批搶救器材，可說是力挺消防人員的最佳後盾。

為了符合救護人員及民眾訓練的不同需求，白璨榮不厭其煩的多次跟消防局討論，最後決定捐贈9種420具不同功能的訓練模型，包含全身式可插管電擊CPR模型5具、全身式可插管不可電擊CPR模型4具、嬰兒CPR模型8具、小兒CPR模型8具、QCPR模型43具、哈姆立克模型13具、簡易半身CPR模型295具、AED訓練機專業型5組以及AED訓練機簡易型39組，總金額高達500萬元。

除此之外，細心的白董事長發現民眾學習CPR時需在堅硬的地板以跪姿操作，特別搭配模型訂做軟墊以減少操作時的不適，其愛心與用心令人感佩。