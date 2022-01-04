換車旺月！國內車廠各出奇招搶攻元月車市

國內車廠搶攻元月銷售大各出奇招。後疫情時代來臨，邊境沒有開放，國旅成為唯一選擇，讓國內民眾更想換車，元月是領到年終的換車旺月，雖然有缺車潮的壓力，和泰車（2207）代理TOYOTA砸下重金推指定車款送市價2.48萬元的「OSIM美腿機」；裕日車（2227）送水波爐並追加熱銷的ALL NEW SENTRA「黑帶魅力版」200台；三陽汽車代理的HYUNDAI新車The All-New Tucson L助威外，元月買車再送五年延長保固加頂級車身隔熱紙。

汽車達人指出，2021年台灣車市在新型冠狀病毒疫情再次爆發，5、6月一度讓人擔心新車市場買氣會受到波及，然而如預期，疫情只是增加消費者想換車的意願，只是把買氣壓後，7月底獲得穩定控制後，買氣急速升溫，再加上全球供應鏈受到車用晶片短缺雙重影響的衝擊之下，想買車的銷費者更積極。

和泰汽車代理的TOYOTA蟬聯20年台灣車市銷售冠軍，國產的小型休旅車COROLLA CROSS，成功寫下神車佳績，年度銷售突破4萬台，稱霸單一車款銷售冠軍，再加上進口休旅車RAV4銷售也寫下好成績；集團代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄146,687台，達成近16年新高紀錄。

元月是國內車市一年當中最重要的一個月份，這個月分有年終獎金加新年假期，原本看車還在觀望的民眾，在知道年終獎金風向球後，會積極進場買車，TOYOTA全面搶攻元月車市，就算已經賣到缺車，還是想給消費者買車的「好康」動能，元月份推出「買TOYOTA坐享王者禮遇」，1月買國產車、RAV4送「OSIM美腿機」，再享最高70萬0利率等多項優惠好禮。

裕日車代理的NISSAN考量年輕人買車愈來愈講究獨特性，去年下半年瞄準年輕世代的購車需求味蕾，推出多款特仕車銷售傳捷報，現在又推出活動期間入主NISSAN國產全車系及進口車款NEW JUKE，即可獲得料理神器SHARP Healsio 水波爐，售價約2.79萬元，再享5千元現金(或等價振興券)升級4萬配件金、高額分期零利率及5萬元舊換新政府補助優先領，國產全車系再享「6大系統8年無限里程延長保固」。

另外，裕日車ALL NEW SENTRA「黑帶魅力版」首批限量300台熱銷搶火速完售，12月再追加200台仍被搶購一空，聽到消費者對楊勇緯的熱愛及對NISSAN的支持，2022年元月再追加最後一波200台，延續配備升級不加價優惠，舊換新76.4萬元起超值價，還推出王者之風時尚霸氣感的個性魅力車貼。

三陽汽車理的HYUNDAI，在「韓流」加持下，年輕買盤進入，甫統計出爐的2021年國內汽車銷售總排行，HYUNDAI汽車受惠新車導入完整佈局，全年銷售成長8.3%，成為國產品牌成長幅度最高的業者，總台數13,431台更是寫下品牌七年來新高紀錄。