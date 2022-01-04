瀚亞投信 獲五項指標基金大獎

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎2021年得獎名單出爐，瀚亞投信包含總代理M&G投資在內，共計拿下五項大獎肯定，包括三項最佳基金公司獎、兩項最佳表現定期定額基金大獎。得獎類別涵蓋台灣股票、日本股票、全球股票，以及中國股票，顯示研究團隊實力堅強。

2021年BENCHMARK《指標》的最佳基金公司獎項激烈競爭，瀚亞投信順利拿下「台灣股票—同級最佳」、「日本股票—同級最佳」和「全球股票—傑出表現」殊榮，是分別以瀚亞菁華基金、瀚亞投資—日本動力股票基金，以及M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金（原名：M&G全球精選股票基金）優異成績，彰顯公司經理團隊在這三個領域的專業能力與卓越表現。

瀚亞投信認為，「最佳基金公司獎」主要展現出資產管理公司於各種資產類別上的操作實力和管理策略，觀察重點涵蓋投資方式、績效與風險、投資組合管理，與企業品質等條件缺一不可，在在證明瀚亞無論是單一國家或全球型產品，都有紮實的研究背景與操作能力。

個別基金獎部分，瀚亞投信拿下兩項最佳表現定期定額大獎，由瀚亞中國A股基金（人民幣）獲得「中國股票—同級最佳」；瀚亞外銷基金獲得「台灣股票—同級最佳」之殊榮，無論是基金績效或者穩定度都有目共睹，適合投資人利用定期定額方式長期投資。本項目主要是依據嚴謹的量化數據，篩選出中長期績效優異，同時又能做好控制投資人風險之基金，此外，ESG 相關條件也被納入本次篩選考量。

瀚亞投資表示，能夠在2021年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎上取得優異成績，歸功於瀚亞集團國內外研究團隊及總代理M&G投資研究團隊的專業操作成果。瀚亞投資也期許，在2022年持續替台灣投資人帶來更好的服務跟投資體驗。