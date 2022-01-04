快訊

于北辰走自己的路 給國軍與藍營什麼教訓？

林昶佐4000萬買第4棟房！童仲彥要民進黨比照顏寬恒嚴審

瀚亞投信 獲五項指標基金大獎

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎2021年得獎名單出爐，瀚亞投信包含總代理M&G投資在內，共計拿下五項大獎肯定，包括三項最佳基金公司獎、兩項最佳表現定期定額基金大獎。得獎類別涵蓋台灣股票日本股票、全球股票，以及中國股票，顯示研究團隊實力堅強。

2021年BENCHMARK《指標》的最佳基金公司獎項激烈競爭，瀚亞投信順利拿下「台灣股票—同級最佳」、「日本股票—同級最佳」和「全球股票—傑出表現」殊榮，是分別以瀚亞菁華基金、瀚亞投資—日本動力股票基金，以及M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金（原名：M&G全球精選股票基金）優異成績，彰顯公司經理團隊在這三個領域的專業能力與卓越表現。

瀚亞投信認為，「最佳基金公司獎」主要展現出資產管理公司於各種資產類別上的操作實力和管理策略，觀察重點涵蓋投資方式、績效與風險、投資組合管理，與企業品質等條件缺一不可，在在證明瀚亞無論是單一國家或全球型產品，都有紮實的研究背景與操作能力。

個別基金獎部分，瀚亞投信拿下兩項最佳表現定期定額大獎，由瀚亞中國A股基金（人民幣）獲得「中國股票—同級最佳」；瀚亞外銷基金獲得「台灣股票—同級最佳」之殊榮，無論是基金績效或者穩定度都有目共睹，適合投資人利用定期定額方式長期投資。本項目主要是依據嚴謹的量化數據，篩選出中長期績效優異，同時又能做好控制投資人風險之基金，此外，ESG 相關條件也被納入本次篩選考量。

瀚亞投資表示，能夠在2021年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎上取得優異成績，歸功於瀚亞集團國內外研究團隊及總代理M&G投資研究團隊的專業操作成果。瀚亞投資也期許，在2022年持續替台灣投資人帶來更好的服務跟投資體驗。

股票 日本

延伸閱讀

國泰投信：投資人可優先布局ESG加持的美股菁英

美股再刷新高、後市怎麼看？法人這樣說

壽險響應ESG 新壽推空污保單中壽設奉茶減塑

聯強與三菱日聯銀行合作 簽15億元永續連結貸款

相關新聞

換車旺月！國內車廠各出奇招搶攻元月車市

國內車廠搶攻元月銷售大各出奇招。後疫情時代來臨，邊境沒有開放，國旅成為唯一選擇，讓國內民眾更想換車，元月是領到年終的換車...

強強聯手 達爾與信通集團合資搶進車用高功率模組市場

全球半導體製造商/供應商-達爾集團與台灣汽機車機電系統整合大廠-信通集團強強聯手，合資成立達信綠能公司，將在上海及龍潭兩...

土地金貴！台中透天產品大減七成 賣到缺貨

土地金貴！開發商為追求開發效益，集合式住宅大樓成為主流，別墅產品也跟著越來越少，根據內政部統計，近五年來台中市5層以下建...

玉米飼料高漲！農委會協調台糖月底釋出庫存5,000公噸

農委會今（4）日表示，受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，又農曆春節前飼料需求量增加，致國內玉米現貨價格上漲...

2022房市預測 商辦續熱、土地落入大建商

戴德梁行發布2021商用不動產市場調查，去年商用房地產大放異彩，全年成交1,528億元，創歷史新高。土地交易也持續熱絡，...

年終縮水！兆豐銀勞資意見分歧 董座張兆順發員工信溫情喊話

兆豐銀行工會與資方近期因今年員工年終縮水，及對公司組織發展意見分歧產生勞資衝突，兆豐銀行董事長張兆順於上周四（30日）發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。