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強強聯手 達爾與信通集團合資搶進車用高功率模組市場

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
達爾集團總裁盧克修（左）今日邀請桃園市長鄭文燦為達信綠能開業剪彩，並宣布攜手信通集團搶進車用高功率模組市場。記者簡永祥／攝影
達爾集團總裁盧克修（左）今日邀請桃園市長鄭文燦為達信綠能開業剪彩，並宣布攜手信通集團搶進車用高功率模組市場。記者簡永祥／攝影

全球半導體製造商/供應商-達爾集團與台灣汽機車機電系統整合大廠-信通集團強強聯手，合資成立達信綠能公司，將在上海及龍潭兩地，打造車用高功率模組產線，供應大陸及歐洲電動車用功率模組供應鏈。

達爾集團總裁兼執行長盧克修今日親自主持達信正式營運記者會，並邀請桃園市長鄭文燦及經濟部工業局長呂正華、光寶集團董事長宋恭源等人蒞臨為開業剪彩。

盧克修表示，隨著北歐的挪威及西歐的荷蘭將自2025年起全面禁售傳統燃油車，而汽車大國-德國、英國及日本也預計在2035年跟進，因此，電動車的普及率將逐步提高，而台灣廠商也陸續投入此一領域，包含2020年11月「鴻華先進科技」也由鴻海、裕隆雙方正式合資設立，「MIH」自此正式進攻電動車產業。

在此時空背景下，達爾與信通經過半年馬拉松式的討論及溝通，確定未來合作方向及計畫後，共組合資事業-達信綠能科技。達信將結合雙方集團資源及優勢，特別是達爾在車用晶片領域的研發及創新能力，再搭配信通集團在關鍵散熱材料及封裝技術的經驗，從而提升電動車相關的功率模組附加價值與國際競爭力，打破一直以來由國際大廠壟斷的市場態勢。

達信初期計畫以設立資本在上海建立品質控管系統及1條產線，產能規劃為1年5萬套，藉此打入歐洲以及中國微型車市場的功率模組供應鏈，累積生產實績，進而為下一步爭取歐美國際大廠訂單預作準備。

中期除持續投入資金、擴充產能、持續開發供電動車使用的高功率模組，以取得國際大廠訂單外，另也將投入化合物半導體材料的車用功率模組的開發碳化矽模組（SiC Module）進入油電混合動力車（ HEV)、插電式混合動力車（PHEV）及電動車（EV）設計。

長期則計劃在海峽兩岸布建生產線(包含台灣桃園市龍潭區及中國上海)，以滿足未來電動車相關市場龐大需求。

電動車 上海

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