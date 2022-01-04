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2022房市預測 商辦續熱、土地落入大建商

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

戴德梁行發布2021商用不動產市場調查，去年商用房地產大放異彩，全年成交1,528億元，創歷史新高。土地交易也持續熱絡，全年達2,893億元，不過未能締造連續三年衝破3,000億元的紀錄。

展望2022年，戴德梁行指出，強勁的產業需求，廠辦大樓及廠房仍是續航力十足，但市場可售物件有限，供貨量與速度趕不上需求，預期交易量持穩。

大台北廠辦大樓向來是產業自用的首選，開發中的北投士林科技園區在地上權標案開出紅盤，及廠辦大樓陸續由企業總部需求領軍下，將成為企業升級、搬遷及整併的科技廊帶新聚落。

至於土地，戴德梁行分析，住商工等三大類土地交易佔比已連續三年呈現4/4/2的分布，也就是開發商主力需求的商業、住宅土地交易合計約佔總交易量的八成，交易總金額約在2,500億元左右，顯示開發商購地熱情不減，對未來房市仍充滿信心。

不過由於2021全年度建物買賣移轉棟數可望達到34萬棟，與十年均量31萬棟之差距仍在拉大中，顯示投資性買盤已活躍於市場，因此央行持續緊縮房地貸款成數並不意外。

就上市櫃建商而言，股市持續維持高檔，表示自有資金依舊充沛，緊縮政策對於購地意願之影響有限，對於無法從股市取得資金的中小型建商而言影響則較大，土地資源落入大型建商的趨勢已可預見。

另外土地貸款成數降低、自有資金比例提高將墊高土地成本，加上營建成本居高不下，未來房價難有降價空間，但購屋貸款緊縮則將造成房市交易量縮。

建商 戴德梁行

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