達爾攜信通集團組合資公司 攻電動車相關功率模組

全球半導體製造商、供應商-達爾（Diodes）集團，與汽機車機電系統整合大廠-信通（Sentec）集團，今（4）日共同舉行合資公司、達信（DiodSent）綠能科技，雙方結合集團資源及優勢，包括Diodes在車用晶片領域的優異技術，以及Sentec在關鍵散熱材料及封装技術的經驗，從而提升電動車相關的功率模組之附加價值舆國際競爭力。

達信綠能科技開業記者會，活動除由Diodes集團董事長、總裁兼執行長盧克修博士，上台談論對達信的期許及目標外，包括桃園在地大家長鄭文燦市長及經濟部工業局呂局長也分別現身致詞。

隨著北歐的挪威及西歐的荷蘭將自2025年起全面禁售傳統燃油車，而汽車大國、德國、英國及日本也預計在2035年跟進，因此，電動車的普及率將逐步提高，而台灣廠商也陸續投入此一領域，包含2020年11月「鴻華先進科技」也由鴻海、裕隆雙方正式合資設立，「MIH」自此正式進攻電動車產業。

在此時空背景下，Diodes與Sentec經過半年馬拉松式的討論及溝通，確定未來合作方向及計畫後，共組強強聯手之合資事業-達信綠能科技（DiodSent）；達信將結合雙方集團資源及優勢，特別是Diodes在車用晶片領域的研發及創新能力，再搭配Sentec集團在關鍵散熱材料及封装技術的經驗，從而提升電動車相關的功率模組之附加價值舆國際競爭力，打破一直以來由國際大廠壟斷之市場態勢。

達信初期計畫以設立資本在上海建立品質控管系統及一條產線（產能規劃為50,000套/年），藉此打入歐洲以及大陸微型車市場的功率模組供應鏈，累積生產實績，進而為下一步爭取歐美國際大廠之訂單預作準備；中期除持續投入資金，擴充產能，並持續開發供電動車使用之高功率模組，以取得國際大廠訂單外，另也將投入第三代半導體材料之車用功率模組的開發，像是Sic Module（碳化矽模組）進入HEV（油電混合動力車）、PHEV（插電式混合動力車）及EV（電動車）設計。

長期則計畫在海峽兩岸佈建生產線（包含台灣桃園市龍潭區及大陸），以滿足未來電動車相關市場之龐大需求。