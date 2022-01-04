不在重劃區！新北土城這區獲利達百萬 走高空間大

房市熱，去年到今年，尤其重劃區、基期低的蛋白區房價漲勢驚人，不過重劃區逐漸來到高點，購屋族無力負擔，反而將眼光放到周邊區域。據實價登錄顯示，土城區金城安和商圈三社區「金城贏家」、「龍鎮」、「維也納芳庭」，2021年交易均獲利達百萬，獲利最高的為「金城贏家」11樓戶，轉手賣出賺315萬元，9月的交易單價為42.6萬元，是社區高點，總價落在1,030萬元。

「龍鎮」與「維也納芳庭」則各有230萬元、120萬元的獲利，其中「金城贏家」、「維也納芳庭」獲利後的單價都來到4字頭。專家分析，重劃區房價來到高點，反彰顯周邊機能成熟的傳統生活圈房價，更有走高空間。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔分析，以金城路三段至安和國小為區塊的金城安和商圈，屬於機能成熟傳統生活圈，長期都是在地房市熱區，餐飲店面與超市採買便利度高，還有長庚醫療體系，亦擁來往板橋、中和的交通要道，另有預計2025年完工，結合住宅、商辦、購物商場的金城機廠共構案，宜居性、未來發展性上都不錯。

對比土城區眼下最熱的暫緩重劃區，全球居不動產情報室總監陳炳辰說，暫緩重劃區高價住宅案已來到單坪5字頭，還有破55萬元的紀錄，但居住機能已臻完備的金城安和生活圈，轉手獲利物件往4字頭走，在在表現房價具備成長空間，連區域罕見千坪大基地，走綠地景觀特色的高價新案「安和琉域」，還較暫緩重劃區有1成價差，後況增值性不言可喻。