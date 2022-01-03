呂戴「共治有成」 TBC貸款合約獲聯貸銀行團展延

本土第三大有線電視業者台灣寬頻通訊（TBC）集團擁有近70萬有線電視收視戶，近期透過亞洲付費電視信託基金（APTT）管理公司公告，因TBC旗下各個系統台維持穩健現金收益，在業務戰略和債務管理的整體表現獲得聯貸銀行團的肯定，TBC主導的各有線系統台與聯貸銀行團順利完成融資合約變更，原訂為期七年的融資合約到期日以及原合約主要條款將從2025年11月展延三年至2028年11月。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年以債務未改善為理由，否決呂芳銘出售APTT上層管理公司股份65%給大大數位匯流負責人戴永輝，APTT表示會與戴永輝持續合作，過去大半年TBC由呂芳銘與戴永輝合力共治，獲得銀行團展延融資合約是銀行團對其營運狀況的肯定。

TBC表示在過去兩年中，TBC按照聯貸合約履行還款義務，聯貸案效期延長三年，將更精準利用這段時間營運所產生的資金。將按照法規執行數位化、進一步償還債務，節省利息成本，強化企業體質。

TBC集團近年致力調整企業體質，2018年起調降海外信託基金發放股利標準，以自有資金支應股利發放及投入資本支出，減輕舉債壓力。據了解，為了達成NCC當初通過交易的承諾以及改善體質，APTT降低發放股利，保留資金改善債務，呂芳銘自己也親自數次赴新加坡對大股東與主管機關進行說明。

TBC表示，旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健等5個有線電視系統在2020、2021年間陸續完成換照，營運狀況穩定，APTT公告指出，TBC集團過去兩年間累計還款新台幣5億元，貸款總額度已從310億元減少至295億元，降幅約5%，徹底實踐逐步降低債務水準的財務管理計劃。

TBC表示，未來在呂芳銘與戴永輝等經營團隊的帶領和努力下，將積極開發有線電視與匯流產業市場，去年有線系統家戶出現剪線潮，但 TBC新開發了3萬戶寬頻用戶。未來仍將繼續謹慎管理各項資本支出，持續開發消費者需求，耕耘家用寬頻市場及開發更多元的加值服務，並與電信業等產業積極合作。