金剛猩猩倒木棲架 新光人壽慈善基金會獻上新年禮物

新光人壽慈善基金會贊助台北市立動物園金剛猩猩戶外活動展區之倒木造型棲架，於2021年12月底正式落成啟用，做為迎接2022年的新年禮物，提供活潑好動的金剛猩猩寶寶Jabali、Ringo與全家族攀爬探索，強化其自然行為之展現，歡迎親子、師生與關注生態保育者踴躍參觀。

新光人壽慈善基金會長期關注生態保育，守護瀕臨絕種的金剛猩猩，與台北市立動物園成為合作夥伴。兩個月前得知，台北市立動物園金剛猩猩戶外活動場的棲架經多年日曬雨淋，已達使用年限，隨即為正在成長階段，亟需多元探索環境的金剛猩猩寶寶Jabali和Ringo，獻上新年禮物─巨大倒木造型的新棲架，提供金剛猩猩家族豐富好玩的探索空間，讓牠們有機會展現自然行為，並有助於肢體發展，提升活動與攀爬能力。

為了提升人為照養動物的福祉，台北市立動物園的保育員們總是費盡心思的為動物設計製作各種新的行為豐富化設施，讓牠們有機會展現自然行為，但是面對力氣大又非常聰明的巨猿類動物，挑戰性更大。

在設計各種設施時，除了需要創意之外，人員和動物的安全更是需要不斷確認的重點，新棲架的外觀為了堅固耐用，使用日本進口的玻璃纖維強化水泥(GRC)製成，設有方便保育員工作的隱藏式階梯，還有多處可以藏食物的樹洞，都是為了激發金剛猩猩在不同地形移動的自然行為，還可以延長金剛猩猩家族的進食時間。

第一次看到新棲架的金剛家族，每個成員都對新棲架有不同反應。牠們通常保持著警戒的本能，會先仔細觀察一下環境，才慢慢地開始探索新設施。這次首位踏上新棲架的家族成員是Tayari，展現了牠膽大又機靈的個性。

1986年金剛猩猩「寶寶」被走私來台，一度面臨遣返之際，新光人壽慈善基金會吳東進董事長即刻伸出溫暖援手，讓寶寶安全地落腳於動物園，受到保育員專業的悉心照顧，長達三十幾年。更與國際組織EAZA(European Association of Zoos and Aquaria)合作，三年前金剛猩猩「寶寶」於該組織的安排下去到荷蘭建立繁殖群，並生下金剛猩猩幼仔，傳承珍貴的野生基因。

自荷蘭引進兩隻母金剛，與台北市立動物園區內公金剛「迪亞哥｣共組家庭，讓台灣成為全球重要的金剛猩猩繁殖地，肯定台灣的保育成果。

在台灣出生的Jabali和Ringo，目前正值成長發育階段，透過此新年禮物，讓牠們得以探索新棲架環境，強化活動與攀爬能力。邀請大家在園區觀察動物的時候，也可以看看保育員提供的各式行為豐富化裝置，從中了解各種動物的行為特性。