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全台最美飯店！承億文旅三連霸

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
承億文旅潭日月以「文武兼俱的東方美學文化」為主題將日月潭意象呈現給旅者。圖／承億文旅提供
承億文旅潭日月以「文武兼俱的東方美學文化」為主題將日月潭意象呈現給旅者。圖／承億文旅提供

台灣最美飯店評選結果出爐，承億文旅集團2021年最新力作─承億文旅潭日月，以飽覽日月潭及環潭山脈美景的「方山水獨賣套房」房型，奪得「最美渡假飯店」、「最美房間」雙冠軍殊榮。

由易遊網主辦的「台灣最美飯店」邁入第四屆，年年都受到民眾熱烈回響，並有超過百間飯店角逐最美頭銜，今年共吸引超過15萬網友熱情響應，並且加入「達人評選」加權積分，以及「最美房間」新獎項，共歷經三周的投票決選，得票結果日前出爐。

2021台灣最美飯店票選活動，時間從2021年12月8日至12月28日，分為「渡假型飯店」、「都會型飯店」、「最美房間」共三大類型，第一階段是達人評選，由過往一年入住超過20晚住宿的易遊網會員代表組成評審團，依得票數排名頒發「獎勵票數」；第二階段再開放民眾網路投票（每間飯店限投一次），得票數與第一階段獎勵票數相加即為總票數。

過去二屆皆稱霸最美飯店的承億文旅，集團旗下共7間飯店，包含蟬聯兩屆冠軍的承億文旅桃城茶樣子，更有花蓮山知道、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅與墾丁雅客小半島皆曾榮獲2020精品都會及精品度假型最美飯店，都是票選最受旅客歡迎的文創設計旅店。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，集團每次推出新作，皆以獨特文化底蘊觀點，重新詮釋每座城市的人文之美，並期待透過空間設計及創意細節作為轉譯，將藝術落地深入生活，為旅人開啟一趟與眾不同的深度旅遊體驗。

今年獲選最美飯店「承億文旅潭日月」即為集團2021新作，其前身為日月潭當地名勝─文武廟附屬飯店景聖樓，承億文旅團隊歷經一年時間從內到外重新打造，以「文武兼俱的東方美學文化」為主題將日月潭意象呈現給旅者。

承億文旅潭日月共有48間客房，每房並附有陽台，透過開窗即端景的設計，將視覺延伸至戶外景觀，以供旅人大口吸納山林水潭之靈氣。客房命名也以山水對照文武，以詩詞「仁者樂山，智者樂水」為題，融入東方書院的特色，表現文武兼修山光水色。

今年榮獲「最美房間」美譽的潭日月「方山水獨賣套房」，更是東方美學展現的極致，落地窗景讓旅客與日月潭共生息，溫文儒雅的和室空間，以及一方棋盤格子空間，為眼前日月氤嵐的絕景留白，承億文旅也期許，該旅店空間可猶如一座山中書院，亦成為全台旅客心中的最佳住宿首選。

挾著這股氣勢，承億文旅將於今年推出五星級酒店品牌，首間「承億酒店」選擇插旗高雄，新館落腳於有亞洲新灣區核心之稱的「高雄總圖」文創會館，日前館內設計已先行曝光，全館以「城市閱讀的文化客廳」為題，打造地上27樓、地下6樓的住宿空間。

其建築亮點除了有二條空中走廊作為連通橋，可串聯高雄市總圖與會館，另一為全球首創50公尺懸挑透明無邊際游泳池，雖目前尚在籌備階段即在飯店界造成轟動及熱列討論。承億酒店已榮獲2020年城市工程品質金質獎及2020國家建築金質獎。

戴俊郎說，承億酒店高雄館預計包含234間多樣化客房、5間主題餐廳、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、更有不同風格的戶外式景觀酒吧3間，數量將位居高雄五星級酒店之冠，預計於2022年暑假試營運。

承億文旅潭日月「方山水獨賣套房」可以飽覽日月潭及環潭山脈美景。圖／承億文旅提供
承億文旅潭日月「方山水獨賣套房」可以飽覽日月潭及環潭山脈美景。圖／承億文旅提供

日月潭

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