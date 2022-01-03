家樂福去年業績900億元幾達陣 旗下超市JASONS將更名

家樂福榮獲世界農場動物福利協會（CIWF）宣布頒發動物福利奧斯卡「金蛋獎」，家樂福總經理王俊超今（3）日出席活動時，對於物價上漲的議題表示，家樂福會依據市場反應，但絕對不會是第一個破壞市場價格的，也絕對不會以漲價來賺取利潤。同時他也提到，家樂福今年將持續展店，以及高檔超市JASONS將更名。

面對台灣家樂福出售案的不確定性，王俊超回應，不管如何，家樂福只會更強。2022年超市的部分還是會持續展店，預計開出10-15家超市、2家量販店，但中間是否有變數還不知道。

王俊超表示，2021年家樂福業績表現不俗，受疫情影響，非食品表現較不佳，但食品和電商表現都很好，加上有頂好的加入，物流方面，楊梅大倉也已完成，佔地約4萬坪，倉庫面積2.6萬坪，除了線上購物有機器人撿貨之外，倉庫也少見的運用機器人搬運理貨，讓整體營運更順暢，就全年業績而言，距離先前訂下的900億元營收目標「差不了多少」。

家樂福接手頂好後，王俊超表示，頂好業績成長幅度在兩位數以上。另外，高檔超市JASONS今年10月前將更名，因為當初簽約時品牌名稱只能用到今年，所以很快將推出通路新品牌，仍是採完全與家樂福分開的獨立團隊來運作。

王俊超表示，家樂福在取得JASONS後，過去無法引進的高端產品有了適合的通路，尤其JASONS過去商品以英國為主，家樂福併下它後，引進了義大利、法國、西班牙等更多歐洲好的商品，再加上本土在地高端的商品，以及日韓進口品等，整體商品更豐富。目前展店多數談的仍是百貨、outlet，但街邊店未來也會試著去做。

至於全聯合併大潤發後，可能引發零售市場新一波的洗牌，王俊超表示，家樂福當初是有66家超市的情況下併購頂好，所以游刃有餘，但全聯是超市要去接手量販，裡面包含food court（美食區）、nonfood（非食品），會是另外一個挑戰，零售業由大到小簡單，由小到大困難，必須要經營過去沒摸索過的區塊。

王俊超強調，家樂福會走自己的路，尤其從今年開始會走一條完全不一樣的路，家樂福要走的是一個零售的生態圈，家樂福擁有電商、超市、量販，還有獨立的Shopping mall和無人商店，這是相較其他通路的優勢。此外，未來家樂福在中南部會再加強超市的布局，同時也評估和蝦皮做店到店合作。