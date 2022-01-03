快訊

今年首起地震規模6.0 氣象局：未來三天有3至5級餘震

6.0強震台北地檢署傳災情 壁磚掉落砸中1律師

翡翠水庫蓄水率九成五 大台北地區今年3月底前用水無虞

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
翡翠水庫今（3）日15時有效蓄水量3億1,903萬立方公尺，蓄水率九成五，翡管局評估大台北地區至今年3月底前民生用水無虞。圖/翡管局提供
翡翠水庫今（3）日15時有效蓄水量3億1,903萬立方公尺，蓄水率九成五，翡管局評估大台北地區至今年3月底前民生用水無虞。圖/翡管局提供

翡翠水庫今（3）日15時水位168.25公尺，有效蓄水量3億1,903萬立方公尺，蓄水率九成五，台北翡翠水庫管理局評估大台北地區至今年3月底前民生用水無虞。

2020年全台枯旱持續至去年(2021)上半年，翡翠水庫去年上半年降雨量僅為歷年同期平均八成，尤其3至4月降雨量更僅有歷年同期的六成，但在翡管局審慎操作運轉下，除滿足台北地區民生用水外，並全力配合中央主管機關經濟部水利署水源調度作業，支援新北市板新地區用水，全年支援水量達2億4,400萬立方公尺，相當於1.2座石門水庫有效庫容量，並較2020年支援量增加14%，大幅減低石門水庫供水壓力，使石門水庫有餘裕水量可南調支援新竹，穩定新竹科學園區用水。

另為達成翡翠水庫「大壩安全」、「不缺水」、「水質佳」、「淤積少」之目標，翡管局藉由精實管理，建立卓越及持續改善之文化。回顧過去一整年，在大壩安全方面，強化翡翠大壩強震即時監測系統，地震監測評析由2小時縮短至5分鐘，大幅提升應變能力。

在供水方面，全年皆能滿足大台北地區用水需求；在水質方面，翡翠水庫全年平均卡爾森優養指數（CTSI）為37.71，為全台水庫唯一連續八年達貧養等級，水庫水質優良；在減少淤積方面，同時推動邊坡智慧管理，運用無人載具UAV進行水庫周邊邊坡環境監測，及水土保持工程治理，避免土砂入庫減少淤積。

全年水庫淤積量為30.5萬立方公尺，低於歷年平均年淤積量73.2萬立方公尺，累計水庫淤積率為6.76%，為全台大型在槽水庫最低。總而言之，翡翠水庫在翡管局積極管理下，持續朝向優質永續水庫邁進。

翡管局表示，雖然目前翡翠水庫蓄水充足，但面臨氣候變遷、豐枯加劇的威脅，仍要再次呼籲，基於「有水當思無水之苦」理念，請市民養成節約用水好習慣，從小處節水做起，珍惜寶貴水資源。

石門水庫 雨量

延伸閱讀

桃園追曙光 石門水庫最適合全家大小共遊

石門水庫今年清淤量達標 上半年低水位抽泥船有功

水庫清淤25.6萬立方公尺 軍友社慰勞53工兵群

氣候變遷降雨集中 北市今年降雨日數減18%雨量卻增2成

相關新聞

家樂福出售有變動？總座不談強調：無論如何「只會更強」

家樂福總經理王俊超今（3）日表示，被詢問家樂福出售一事，他僅表示，自己是專業經理人，對於出售一事無法透露任何訊息，無論有...

五月天跨年演唱會背景搶鏡 原來是這個傳產集團總部

五月天跨年舉辦「陪你跨年」線上演唱會，開場5人搭著紅藍色直升機帥氣登場，背後一棟表面以炫光紅線畫出幾何圖形大樓特別吸睛，...

房市狂潮！新建案成交價一年漲近2成 民眾仍買單

房價越漲越高，但買氣仍相當熱絡，據591房屋交易網統計，2021年新建案成交價格與前年相較，全台從36.58萬元來到43...

全台最美飯店！承億文旅三連霸

台灣最美飯店評選結果出爐，承億文旅集團2021年最新力作─承億文旅潭日月，以飽覽日月潭及環潭山脈美景的「方山水獨賣套房」...

家樂福去年業績900億元幾達陣 旗下超市JASONS將更名

家樂福榮獲世界農場動物福利協會（CIWF）宣布頒發動物福利奧斯卡「金蛋獎」，家樂福總經理王俊超今（3）日出席活動時，對於...

2021房市交易量超越8年前起跌點 但飆風2022「不易再起」

根據六都最新買賣移轉棟數資料顯示，反映11月房市交易熱絡，12月六都移轉棟數合計2.78萬棟，月增7%且年增6%。202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。