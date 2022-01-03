翡翠水庫蓄水率九成五 大台北地區今年3月底前用水無虞

翡翠水庫今（3）日15時水位168.25公尺，有效蓄水量3億1,903萬立方公尺，蓄水率九成五，台北翡翠水庫管理局評估大台北地區至今年3月底前民生用水無虞。

2020年全台枯旱持續至去年(2021)上半年，翡翠水庫去年上半年降雨量僅為歷年同期平均八成，尤其3至4月降雨量更僅有歷年同期的六成，但在翡管局審慎操作運轉下，除滿足台北地區民生用水外，並全力配合中央主管機關經濟部水利署水源調度作業，支援新北市板新地區用水，全年支援水量達2億4,400萬立方公尺，相當於1.2座石門水庫有效庫容量，並較2020年支援量增加14%，大幅減低石門水庫供水壓力，使石門水庫有餘裕水量可南調支援新竹，穩定新竹科學園區用水。

另為達成翡翠水庫「大壩安全」、「不缺水」、「水質佳」、「淤積少」之目標，翡管局藉由精實管理，建立卓越及持續改善之文化。回顧過去一整年，在大壩安全方面，強化翡翠大壩強震即時監測系統，地震監測評析由2小時縮短至5分鐘，大幅提升應變能力。

在供水方面，全年皆能滿足大台北地區用水需求；在水質方面，翡翠水庫全年平均卡爾森優養指數（CTSI）為37.71，為全台水庫唯一連續八年達貧養等級，水庫水質優良；在減少淤積方面，同時推動邊坡智慧管理，運用無人載具UAV進行水庫周邊邊坡環境監測，及水土保持工程治理，避免土砂入庫減少淤積。

全年水庫淤積量為30.5萬立方公尺，低於歷年平均年淤積量73.2萬立方公尺，累計水庫淤積率為6.76%，為全台大型在槽水庫最低。總而言之，翡翠水庫在翡管局積極管理下，持續朝向優質永續水庫邁進。

翡管局表示，雖然目前翡翠水庫蓄水充足，但面臨氣候變遷、豐枯加劇的威脅，仍要再次呼籲，基於「有水當思無水之苦」理念，請市民養成節約用水好習慣，從小處節水做起，珍惜寶貴水資源。