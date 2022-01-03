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2021房市交易量超越8年前起跌點 但飆風2022「不易再起」

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
2021六都全年移轉棟數26.8萬棟，寫下8年新高。圖／聯合報系資料照片
2021六都全年移轉棟數26.8萬棟，寫下8年新高。圖／聯合報系資料照片

根據六都最新買賣移轉棟數資料顯示，反映11月房市交易熱絡，12月六都移轉棟數合計2.78萬棟，月增7%且年增6%。2021六都全年移轉棟數26.8萬棟，也寫下8年新高，並超越2014年前波房市起跌點的24.3萬棟，但2021年雙北以外崛起態勢明顯，交易熱度更甚大台北地區。

信義房屋經理曾敬德表示，2021房市價量齊揚，大台北以外的區域崛起，科技業設廠成為市場資金追逐新題材，桃園市、台中市、高雄市首見全部站上5000棟，近期又出現年終紅包驚喜，可能會見到許久不見的年終購屋行為，只是短期房市信心太強，房市似乎有點過熱。

曾敬德表示，估算2021全年的買賣移轉棟數接近35萬棟，創近8年新高，現在市場上資金動能強勁，也不缺利多題材，不過政策緊盯房市炒作，加上下半年可能就會有升息的聲浪，2022今年房市恐不容易出現飆風再起的盛況。

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