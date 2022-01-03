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韓國瑜號召力遭藍大咖忌憚？ 趙少康：你沒號召力就努力

家樂福出售有變動？總座不談強調：無論如何「只會更強」

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
家樂福。圖／聯合報系資料照片
家樂福。圖／聯合報系資料照片

家樂福總經理王俊超今（3）日表示，被詢問家樂福出售一事，他僅表示，自己是專業經理人，對於出售一事無法透露任何訊息，無論有什麼變動，「家樂福只會更強」，因已建立完整零售生態圈，加上已建置好的楊梅大倉，可支援全台所有店舖。今年也將持續展店，依照目標量販兩家、超市10至15家，店舖觸角將深入中南部。

此外，去(2021)年全年業績與目標900億元差距不大，而且因疫情關係，食品和電商都有不錯成績，併購頂好後，單店更有雙位數成長，「是合併的成功案例」，Jasons超市的品牌授權則到今年10月到期，將進行改名。

王俊超今出席家樂福金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會，會後他不願意多談家樂福出售，不過他提到，無論任何變動，家樂福只會更強，尤其是2020年併購頂好超市後，等於將家樂福最弱的部分補齊，除了量販和超市之外，加上電商，已形成完整生態圈。

家樂福今年也不會放棄任何展店機會，原訂目標即為量販店兩家，超市10至15家，但因原本頂好店鋪都在台北，所以會朝著中南部持續布點。

家樂福總經理王俊超（左一）今（3）出席家樂福金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會，農委會主委陳吉仲（左三）亦出席力挺。家樂福／提供
家樂福總經理王俊超（左一）今（3）出席家樂福金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會，農委會主委陳吉仲（左三）亦出席力挺。家樂福／提供

家樂福 電商 量販店

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