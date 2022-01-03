聯強攜手三菱日聯銀行 簽署15億元永續連結貸款

聯強國際（2347）宣布與日商三菱日聯銀行（MUFG Bank），簽署新台幣十五億永續連結貸款。本項三年期融資方案將秉持ESG精神，將資金使用於促進支持環境面和社會面永續發展的經濟活動和成長；授信合約將以聯強國際持續低碳營運，以及與用戶有效溝通與良好互動之方向，設定經PwC評估符合永續原則指標之年度目標；並於該目標達成時提供利率減免，作為企業實現持續發展願景的支持。

聯強國際每年定期出版永續報告書，為台灣第一家於永續報告書揭露TCFD （Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）的電子通路業者，也是唯一一家連續19年榮獲台灣最佳國際品牌的通路商。聯強國際財務長林太陽表示，聯強持續傳達有意識的努力和承諾，以確保長期及永續的經營；此次與MUFG合作永續連結貸款，即以節約能源以及客戶滿意為連結標的，用以支持聯強國際持續落實並推動永續經營目標。

MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，「我們非常榮幸與聯強國際財務團隊合作成功，一起為推動可持續性發展做出具體的承諾。此次提供聯強國際永續金融融資，不僅實現與客戶一同創造永續未來的戰略承諾，也成為另一個支持ESG的里程碑。」MUFG Bank對於支持商業經濟發展向來不遺餘力，主辦與參與多項策略性基礎設施項目，在推動綠色能源方面擁有豐富的融資經驗。