台光電斥資21.6億元新建載板材料廠 拚2023年完工

環保基材領導廠商台光電（2383）指出，由於現有廠房空間已不敷公司大幅成長所需，將投資新台幣 21.6億元，購買近萬坪的土地，新建最現代化載板產線及研發中心，新大樓設計高度重視節能及減低排碳，能源使用效率高，預計2023年完工。

台光電今（3）日股價領漲相關族群，早盤大漲逾3%，不過隨後走軟，午盤股價接近平盤，上漲0.18%。

台光電表示，目前產能滿載，廠房空間已不敷使用，新購的土地將興建全新高度自動化材料生產廠區，專門從事生產高階IC載板的產品，導入自動化生產設備、智慧搬運設備、智能系統等設施進行人機協作，除了降低人力成本之外，更能提升工廠內部物料運輸的效率與準確性，達到新產品對於品質的高度要求，新廠也將設計高潔淨度環境，該廠區配有載板市場標準無塵室。

在電動車強勁需求帶動的毫米波天線載板市場與高階先進封裝InFO技術興起，AiP載板趨勢看俏下，台光電將自有類載板技術延伸到載板領域，為日、韓業者以外，全球唯一以自有技術具備生產載板材料，並已取得美系及台系等國際大廠訂單的基板廠商。

為滿足客戶對載板材料的強烈需求，台光電將針對客戶需求擴建載板材料產能，最大月載板產能將達到30萬張。除了提供所有載板客戶所需的產能以外，尚能滿足類載板客戶對品質日益提高的要求。如今因市場需求，較原規劃提前正式建立HDI和高速材料市場外第三個成長引擎載板市場。

台光電表示，隨著業績逐年大幅成長，研發人員不斷擴增，現有研發團隊分散在不同廠區，成立研發大樓有利於集中資源、增加團隊效率，投入前瞻技術研發，為公司未來成長立下根基。