台中14期建商搶卡位 開案價攻六字頭

台中房產業者表示，商場、建設等利多陸續到位，14期重劃區已成台中房市最矚目焦點，其中仁平段聲勢最旺，集未來發展、生活機能、高綠化宜居於一身，磁吸雙橡園、精銳、磐興、國泰、惠宇、順天等知名建商獵地布局，正式開案價已上喊六字頭。

北台中近年重大建設逐漸到位，如預計明年完工的台中綠美圖；預計2025年第四季完工，斥資80億元的漢神洲際娛樂城；日本建築大師隈研吾操刀的「台中巨蛋」也將於今年動工，爭取2026年完工。

重大建設頻發，將台中房市關注度推到最高點，尤其是被水湳特區及機捷特區包圍的14期重劃區，成為各大建商兵家必爭之地。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析，14期占地達403公頃，可分為涵蓋台中巨蛋、漢神洲際的「商業娛樂區」榮德、洲際段；緊鄰崇德路商圈「生活機能區」美和、環中段；以及名校林立、最鄰近水湳中央公園綠景的「文教宜居區」仁平段、敦和段。

仁平段為全14期最鄰近中央公園特區的地段，未來將成為中部最高綠覆、佔地面積最大的智慧未來城，同時坐擁水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和福德等公園串連起的兩萬坪綠帶。

另外，區域鄰近馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普林斯頓國小、慎齋小學、文中19、文小81等，為14期最具文教氣息宜居區域。

看好「仁平段」居住品質，知名建商紛紛搶地插旗。

根據內政部實價登錄資料統計，過去九個月，「仁平段」土地單價80萬元以上的交易高達10筆。最新一筆為仁平段地號541、542，總面積476.9坪兩筆土地，以總價近3億成交。單價最高紀錄則為崇德六路與榮德路的650坪土地，單價達88.9萬元，直逼9字大關。

近期市場討論度最高的建案不少，如中部豪墅、透天建商磐興建設推出的住宅大樓案─磐興「寬心」，由知名建築師許榮江、設計師許富居和蘇靜麒操刀，規畫39、41、45坪三、四房產品。

另外雙橡園在14期「水湳生態公園」推出的建案，位處公園第一排、四面臨路，基地2925坪，打造獨棟SRC鋼骨大樓，無論是基地位置、面積與產品規畫皆是區域首見，也受中台灣高端人士與雙橡園粉絲高度關注。

緊鄰「國泰MOST+」與「惠宇14期」基地，在地建商「元鈞建設」新案接待中心也如火如荼搭建中，後續尚有精銳、大城、寶佳、鼎固、豐境等大型建商積極規劃中，陸續開案後將再次近引爆市場熱度。