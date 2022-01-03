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全家年菜業績拚翻倍成長 「全+1商城」共同出擊

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
全家年菜業績拚翻倍成長。圖/全家
全家年菜業績拚翻倍成長。圖/全家

全家（5903）今年以「米其林星級」、「特色蔬食」、「星級飯店」、「名店名廚」四大特色，總計超過百項商品來搶攻年菜商機，民眾除了可於旗下電商平台「全家行動購」選購外，此次增添會員APP「全+1商城」同步販售。全家預計今年整體年菜業績檔期可望翻倍成長。

農曆春節即將到來，今年因疫情影響，大家不能出國，反而讓國內的圍爐市場比往年更加熱絡，尤其外帶年菜的商機有望再提升，據餐飲業調查顯示，台灣年菜市場產值約50億。

全家年菜預購檔期開賣超過一個月，今年與時下最夯直播主丟丟妹精心設計「2022開好運丟丟妹年菜」，包括蹄膀、佛跳牆、米糕等七道菜，開賣兩天秒殺2,000組。據內部觀察指出，消費者選購年菜以經典台式口味最為大宗，今年特別與獲米其林一星的山海樓，以及必比登推薦松竹園獨家推出傳統台菜系列，另外，近年來健康蔬食當道，也與榮獲台北米其林必比登推薦的唯一蔬食餐廳「祥和蔬食」推出蔬食料理。

近年台菜頻獲米其林肯定，全家與連續三年榮獲米其林一星肯定的山海樓合作，獨家販售「山海樓聯名佛跳牆」，售價2,880元；並獨家販售陽明山上必吃餐廳、榮獲米其林必比登推薦「松竹園」，推出特色經典套餐，內含5道經典菜色，桂竹筍滷豬腳、山藥燉雞湯、砂鍋臭豆腐、芋頭捲、黃金泡菜，售價1,288元。

全家也導入「星級飯店」特色菜餚，包括台北喜來登、遠東飯店、福華飯店、萬豪飯店等，中式、西式料理一應俱全，價格帶約499-1280元。「名店名廚」則獨家推出經營35年的知名老店「丸滿台灣味手路菜」，主打傳統酒家菜推出「排骨酥」、「麻辣水煮牛」、「閩式醉豬肚」，售價125元起，呈現道地美味。

年菜 全家 米其林

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