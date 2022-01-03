壓不住！去年Q4房市買氣大噴 全年估破36萬棟

桃園、台中、台南、高雄陸續公布2021年12月買賣移轉棟數，四都均較上月增加，其中桃園、台中增幅都在一成以上，顯示投資客對政府近來接連出手打炒房，幾乎無感，繼續加碼，自住客也積極搶進，以免愈等愈貴。

以季來看，桃園、台南、高雄，都寫下Q4新紀錄，政府新一波打房，擋不住資金潮加上通膨隱憂，房市買氣迎來近來最旺購屋旺季。

根據台灣房屋統計，2021年12月桃園房屋買賣移轉5,029棟，月增13%，年增6%；台中5,521棟，月增15%，年增4%；台南2,379棟，月增6%，年增5%；高雄5,070棟，月增7%，年增18%，總計四都共17,999棟，月增11%，年增8%，創下近六年新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年先有疫情干擾，又面臨政府的打炒房政策，但剛性買盤在「保障自住」的政策前提下，依舊維持強勁力道，且市場游資豐沛，各地重量級的企業投資又一樁接一樁，使買方信心高漲，大舉進場拉抬整體買氣。

由於全台2021年前11個月的買賣移轉量，已超過31萬棟，12月又湧現一波傳統旺季的購屋潮，推估2021年全國的買賣移轉量，將優於預期，一舉飛越36萬棟大關。展望新年，隨著物價上漲，在抗通膨的預期心理下，自住民眾趁低利進場的意願仍高，房市展望仍樂觀。

12月四都的買賣移轉表現，除了高雄寫下單月、單季、單年最佳的三高紀錄外，桃園去年12月買賣移轉棟數5,029棟，睽違72個月再度突破5千棟關卡，寫下近6年的單月新高，桃園去年Q4累計棟數達13,881棟，亦再創11年來的歷史同期新猷。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，桃園市2021年除了蛋黃區買氣穩，近年推案量激增的龜山A7、觀音草漯等蛋白新興重劃區，持續迎來大批交屋潮，同時雙北客又不斷湧入房價相對親民的桃園，使桃園寫下歷來最夯的購屋旺季。