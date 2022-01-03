東森射三箭看好2022年 早盤股價爆量攻頂

東森（2614）對今年營運展望樂觀，董事長廖尚文表示，看好東森新聞雲今年將轉虧為盈、東森寵物雲持續擴大家數規模今年將再開40店，此外，旗下的零售與媒體規劃上市的方向不變。東森今（3）日股價表現強勁，早盤股價即跳空漲停，成交量近1.5萬張，委買鎖住逾兩萬張。

廖尚文表示，過去東森新聞雲每年虧損3-4億元，今年已接近損平，10年的經營成果可望迎來獲利表現，目標明年虧轉盈。在東森寵物雲方面，線下寵物店家數已來到119家，是目前寵物連鎖店龍頭，且規模比第二大的業者大了一倍，未來將是重要的獲利來源。鎖定寵物500億市場商機，東森寵物雲預計明年寵物店家數來到158家，目標2025年達300家，並將結合寵物醫院發展複合型門市。

在轉投資的東森購物方面，也將積極布建快速物流，除了楊梅幼獅物流中心已於10月啟用EC倉的楊梅一倉，預計2022年6月啟用楊梅二倉，以提升網路商品入倉比例及快速到貨比重。另外，東森自然美今年店家數逆勢淨增12家，規模來到345家，維持台灣第一大SPA業者寶座，瞄準金字塔頂端消費者，打造的麗格旗艦生技美學中心，預計明年第1季開幕。在海外部分，也透過整合線下美容店及草莓網跨境電商通路及產品，持續拓展大陸、港澳、東南亞市場。