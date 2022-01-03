快訊

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

東森射三箭看好2022年 早盤股價爆量攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

東森（2614）對今年營運展望樂觀，董事長廖尚文表示，看好東森新聞雲今年將轉虧為盈、東森寵物雲持續擴大家數規模今年將再開40店，此外，旗下的零售與媒體規劃上市的方向不變。東森今（3）日股價表現強勁，早盤股價即跳空漲停，成交量近1.5萬張，委買鎖住逾兩萬張。

廖尚文表示，過去東森新聞雲每年虧損3-4億元，今年已接近損平，10年的經營成果可望迎來獲利表現，目標明年虧轉盈。在東森寵物雲方面，線下寵物店家數已來到119家，是目前寵物連鎖店龍頭，且規模比第二大的業者大了一倍，未來將是重要的獲利來源。鎖定寵物500億市場商機，東森寵物雲預計明年寵物店家數來到158家，目標2025年達300家，並將結合寵物醫院發展複合型門市。

在轉投資的東森購物方面，也將積極布建快速物流，除了楊梅幼獅物流中心已於10月啟用EC倉的楊梅一倉，預計2022年6月啟用楊梅二倉，以提升網路商品入倉比例及快速到貨比重。另外，東森自然美今年店家數逆勢淨增12家，規模來到345家，維持台灣第一大SPA業者寶座，瞄準金字塔頂端消費者，打造的麗格旗艦生技美學中心，預計明年第1季開幕。在海外部分，也透過整合線下美容店及草莓網跨境電商通路及產品，持續拓展大陸、港澳、東南亞市場。

寵物 跨境電商

延伸閱讀

看好元宇宙「大爆炸」 科技廠重押

二極體業 喜迎好年冬

南亞科、威剛 認購火

中山高楊梅休息站有捷徑可走？ 國道警：目前沒有捷徑

相關新聞

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

內政部發布最新一季、2021年第3季國人房價負擔能力調查，全國平均房貸負擔率達36.9%，比上季、去年同期均上升。東部宜...

元旦連假買氣旺 大江業績成長16%

元旦假期全台各大百貨商場帶旺買氣，桃園大江購物中心元旦連假三天業績較去年同期16%，營運處副總經理何旭魁表示：這波買氣從...

元利引進四季酒店 動土整地

全球頂級奢華飯店品牌「FOUR SEASONS四季酒店」確定落腳台北市信義計畫區「D3」土地；元利機構集團總裁暨全聯實業...

元利總裁林敏雄 心臟很大顆

兩年前，元利機構集團總裁暨全聯實業董事長林敏雄以個人與元利建設共同拿下「D3」土地，原規劃打造頂級商辦，但過程中「FOU...

貨櫃海運 首見簽三年長約

三大關鍵，海運將大好三年。海運業界表示，在「變種病毒、減碳新規、RCEP上路」三大關鍵的加持下，貨櫃海運在未來三年有望「...

海運高年終獎金 有望成常態

海運續好三年？對此，海運業界多抱持正面態度，其中，貨攬業者認為，在此前提下，未來兩三年內，海運業高獎金、高年終有望成為常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。