宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

內政部發布最新一季、2021年第3季國人房價負擔能力調查，全國平均房貸負擔率達36.9%，比上季、去年同期均上升。東部宜蘭、花蓮、台東以及離島澎湖均已超過30%合理負擔門檻，全台只剩5縣市房貸可合理負擔。

內政部以中位數住宅價格貸款每月攤還金額，除以中位數家戶每月可支配所得，計算平均房貸負擔率。簡單說，就是房貸占家庭收入幾成。若在30%，三成以內，為合理負擔，房貸占三到四成，負擔能力略低，四至五成為偏低，五成以上則是過低。

根據內政部統計，2021年第3季全國房貸負擔率為36.9％，較上季上升0.63個百分點，較2020年同季上升0.14個分點，房價負擔能力維持「略低」等級。

負擔率最高的是台北市，季增0.24個百分點，達63%，買房子的人，要拿出六成三助家庭收入繳房貸，只剩不到四成可花用。台北市房價所得比為15.86倍，大約要16年不吃不喝才能買到房子。

全國僅剩5個縣市房貸負擔率在30%以內，包括基隆市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣。

其中嘉義縣買房最輕鬆，房貸負擔率只有21.9%，家庭收入二成就能應付房貸，其次為基隆市23%、嘉義市23.2%。

不少人認為炒房只限西部，東部地區房價仍很便宜，當地人買房很容易，但調查顯示，花東已不再是購屋樂土，房貸負擔率都已超過30%。其中宜蘭來到35.5%，花蓮33.8%，台東30.6%，花蓮房價所得比已超過8倍，宜蘭更接近9倍，在地人購屋壓力比桃園、台南、高雄還大。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，六都房貸負擔率都偏低或略低，除因居住舒適度較高，生活機能強，有較好的工作機會及就學環境，需求較大外，房價增值空間強，民眾投資置產熱絡也是主因，負擔率雖高，但仍具有支撐力道。