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呂戴共治！TBC打造雙網匯流 搶進寬頻用戶、加速還款

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

有線電視多系統營運商台灣寬頻通訊(TBC)集團在國內擁有近70萬有線電視收視戶，2021年12月27日上層股東亞洲付費電視信託基金(APTT)管理公司公告，「由於TBC旗下各系統穩健的現金收益，以及在業務戰略和債務管理的整體表現獲得聯貸銀行團的肯定，TBC境內各公司已成功與聯貸銀行團完成融資合約變更，原訂為期七年的融資合約到期日以及原合約主要條款將從2025年11月展延三年至2028年11月。」

日前NCC雖然不准呂芳銘出售TBC管理權股權給大豐電大股東，但兩人走向共治，也將TBC營運推向正面發展。

TBC表示，過去兩年中，TBC按照聯貸合約履行還款義務，此次將聯貸案效期延長三年，計畫更為精準地利用未來這段時間營運所產生的資金。除了依照主管機關的要求投資各項數位化必要的設備，以造福消費者之外，也希望進一步償還債務，節省利息成本，進行各項財務規劃，打造TBC更好的企業體質。

TBC集團指出，近年致力調整企業體質，2018年起調降海外信託基金發放股利標準，並以自有資金支應股利發放及投入資本支出，減輕舉債壓力。旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健等5個有線電視系統也在2020、2021年間陸續完成換照，營運狀況穩定，財務體質健全無虞。

根據APTT公告指出，TBC集團以充裕的資金在過去兩年間累計還款15億元，貸款總額度已從310億元減少至295億元，降幅約5%，徹底實踐逐步降低債務水準的財務管理計劃。 

TBC表示，在經營團隊的帶領和努力下，TBC持續深耕有線電視，這兩年中更廣泛挖掘家用寬頻需求，2021年間即增長約 3萬戶寬頻用戶。展望未來，TBC將繼續謹慎管理各項資本支出，持續開發消費者需求，耕耘家用寬頻市場及開發更多元的加值服務，並且與電信業者擴大合作深度與廣度，以期發展雙網數位匯流，維穩TBC整體獲利，力促企業及產業正向發展。

有線電視 債務

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