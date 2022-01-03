如何避開職涯中年危機？外派大主管分享五大不敗法則

專利加外派，大主管資歷燙金一樣難逃中年危機？現年47歲的Justin分享，待的企業再大，也要先想到老闆哪天不需要你了怎麼辦？走過職涯危機，他的五大不敗法則是：有意識的布局職涯、不斷累積代表作、與老闆建立好關係、擁有被動現金流、經營好人脈。

大學念資管的Justin，待過台灣IBM、英特連、遠傳電信，擁有多張專利的硬底子，因為嚮往海外工作，也希望職涯更上一層，他從待了多年的電子商務和電信服務業勇闖中國，擔任工業切割廠NewAsia台灣新亞洲（股）集團的營運總監，負責建立中國區分公司、中國區業務推展、經銷體系、國際展會、品牌行銷，也協助集團企業再造，流程資訊化，重新設計報價及薪資系統，連續三年業績成長300%，二年內打下中國3%市占率，當時同行裡的世界級競爭對手-德國 HEIDELBERG主動洽談合作，指標客戶還有台塑集團、頂新集團、以及中國前三大設備廠。

征戰中國三年，Justin想轉換跑道卻遭逢第一次危機。他因過去三年擔任營運總監的公司知名度不高，經歷較不被認可，迎來三個月的待業期。想重回熟悉的領域發展，即使擁有多張專利，也多次獲得績優員工肯定，頻遭質疑「你是不是對資訊業已沒興趣？是不是在電商領域遇到瓶頸？」

Justin主動出擊並大幅修改履歷，把過去的績效用數字實際量化，並回頭蒐集以前主管的推薦背書，並呈現鐵人三項、泳渡日月潭經驗，運用巧思證明自己的堅毅和體力，最終獲得藍天電腦直接從中國打電話邀約面試。他因此重回資訊業，花了九年多的時間，拚上年薪數百萬，由於和公司理念不同，他再度投入就業市場。這回，位階更高，年薪更高，待業期卻更久，長達一年。

Justin說，年薪數百萬對轉職可能是包袱，因為小公司請不起；大公司雖然付得起，但他電子賣場的經歷卻又相對冷門，大公司探尋高階主管時，往往會有三到五位預備人選，加上這兩年新冠肺炎疫情多無擴張計劃，過去的戰果再輝煌，也是英雄無用武之地。

Justin有感，企業面試高階主管時，不只看個人的過去經驗，也想知道未來的策略規劃；待的企業規模再大，經驗再豐富，都要先想到當老闆不再需要你時，該怎麼辦？如今的Justin，已和志同道合的朋友一起創業，為CBC Space商務中心合夥人，成功化解大主管的轉職中年危機。