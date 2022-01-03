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元旦連假買氣旺　大江業績成長16%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
元旦三天連假，大江購物中心湧進大批人潮，帶動業績年增16%。圖／業者提供
元旦三天連假，大江購物中心湧進大批人潮，帶動業績年增16%。圖／業者提供

元旦假期全台各大百貨商場帶旺買氣，桃園大江購物中心元旦連假三天業績較去年同期16%，營運處副總經理何旭魁表示：這波買氣從去年聖誕節後明顯升溫，可說是在元旦連假三天大爆發，全館各品牌店櫃成交筆數成長約14%，尤其是按摩椅、家電、內衣等業種成長超過七成。

何旭魁表示，全館業績成長動能分析可能是振興五倍券陸續回流、加上館內品牌調整策略奏效等，不過仍有部份業種如3C類、戶外休閒服飾品牌因航運受阻影響商品貨量，其表現不如預期。

何旭魁也說，預計1月14日起加碼現金券贈送、尾牙聚餐、年菜外帶等促銷優惠，期望將買氣延續至農曆春節，新年開盤好彩頭展望今年1至2月業績定能高幅成長。

何旭魁表示，從去年九月開始購物中心業績皆有雙位數的成長，可見之前因為疫情嚴峻被迫待在家的消費者已有開始外出用餐、購物，這波元旦連假買氣更是從去年的聖誕節開始醞釀發酵，明顯的寒意帶動服飾、靴類、家電等保暖商品銷售，特別是電暖器詢問度最高。因此家電、按摩椅業績成長約七成以上。

此外，何旭魁指出，去年剛進駐的NIKE KICKS LOUNGE、adidas Originals、豆府集團旗下餐廳姜滿堂等新品牌發揮戰力，還有振興五倍券的外部加持，皆有助於拉抬這波買氣。

農曆除夕將至，民眾陸續開始預購圍爐年夜菜，何旭魁說，今年春節民眾因無法出國，改以在家過年圍爐聚餐，因此外帶年菜的訂單較去年有顯著的成長，預購狀況以合菜料理的瓦城、時時香、添好運等餐廳最為熱門，除夕開放圍爐用餐服務的餐廳瓦城、時時香、TGI FRIDAYS，目前訂位狀況約有七至八成，消費者反應相當熱烈。

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