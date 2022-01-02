新年首周北市企業釋出525職缺 誠品、鴻海精密大舉徵才

2022開年第一周，台北市勞動局就服處邀集14家知名企業於3日至7日舉辦現場徵才活動，釋出525個工作機會，最高月薪5萬5500元、餐飲時薪最高200元，其中鴻海精密（股）公司及誠品釋出117個工作機會，成為本周徵才亮點。

勞動局長陳信瑜指出，國發會日前公布連十顆景氣熱絡的紅燈，不只出口暢旺，生產、投資、批發零售餐飲等指標，同樣都是熱鬧滾滾。

綜觀本周14家徵才廠商中，餐飲業依舊獨佔鰲頭，釋出354個工作機會，但鴻海精密（股）公司及誠品釋出117個工作機會數，達22.2%，成為本周徵才的亮點。

餐飲業則釋出多達54個廚師職缺，堪稱是歷年之最，薪資以微風廣場5萬元名列第1、金色三麥4.5萬，欣葉4.4K萬位居2、3名；本周有35個儲備人才工作機會，平均高薪4.5萬，最高薪以樂多多5萬5500元奪冠。

電子代工服務領域排名全球第一的鴻海精密，首次參加北市就服處微型徵才活動，釋出37個工作機會，瞄準大學研究所資訊、電機、電子相關等相關科系及具備良好英語能力的精英，具2至3年以上工作經驗。

將全民休閒變成時尚風潮的誠品，預計3年內展店百家，深入社區打造全通路文化生活圈，此次釋出正、兼職共80個工作機會，包含旗下書店、生活時光及誠品生活的門市人員、EXPO銷售人員及客服人員。

而排隊名店台灣東利多-丸亀製麵，也釋出65個工作機會，並在年底一口氣調漲員工薪資幅度達5.5%至6%間，區域主管4萬起薪，可依學經歷再議薪；儲備幹部薪介於3.5萬至4萬。

丸亀製麵店鋪正職人員薪介於2.8萬至3.5萬；長期兼職計時工讀，時薪185元，在大直美麗華店計時工讀者，開幕日起2個月內，還有特別加薪機制。

就服處說，本周14家徵才廠商包含丸亀製麵、台北市私立安民居家長照機構、欣葉國際餐飲、特力屋、乾杯、錢櫃-忠孝分公司、寒舍國際酒店、歐奇餐飲、軒饌廚坊、微風廣場、鴻海、誠品、樂多多、金色三麥。

徵才活動地點為1月4日在內湖、北投就服站舉辦，5日在信義就服站舉辦，6日在信義、景美、西門、北投及艋舺就服站舉辦，7日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜補充，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站。

另為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩雇用計畫2.0」計畫實施期間已延長至今年6月30日，雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。