遠傳世界第一5G 傳遞跨年祝福零時差

疫情、低溫讓民眾今年選擇跨年的方式很不一樣，根據遠傳friDay影音（4904）的觀察，今年的跨年夜，透過平台追劇、觀影人數較去年跨年夜大幅成長6成，包括遠傳friDay影音獨家戲劇《某一天》、《現正分中》、《衣袖紅鑲邊》以及韓綜《Rumming Man》都是人氣指標，尤其晚間10點起至跨年夜凌晨2點，都是用戶熱門的觀影時段！遠傳friDay影音還特別推出【瘋跨年 請你看電影】活動，精選《脫稿玩家》、《天能》、《哥吉拉大戰金剛》等多部強檔電影、只要在1/2以前(含)輸入專屬序號【WELCOME2022】，遠傳friDay影音即招待指定電影任選2部，用火熱的人氣票房影片，陪伴觀眾一起迎接全新的2022年！

遠傳用戶能享受多元豐富的行動網路應用，無論是在家觀賞跨年高畫質的璀璨煙火秀、與親友視訊傳遞祝福都能順暢完成，讓情感連結零時差！根據遠傳統計，跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍，語音話務量則為平常的1.5倍。遠傳全台網路工程團隊自2021年12月30日起即動員超過500位工程人員全程待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，齊力展現最佳通訊與網路品質，讓全台用戶感受5G時代的精彩！

觀察全台各地跨年重鎮，包括台北信義區、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、高雄蓬萊商港跨年晚會、高雄五月天演唱會跨年晚會、高雄義大世界、台南市府廣場跨年晚會等地點，跨年時段4G的下載數據量為平常使用的2.5倍，上傳數據量達20倍；5G的下載和上傳數據量則分別是平常的12倍、80倍；語音話務量則為平常的10倍。遠傳透過增設4G與5G基地台，讓在廣場迎接新年的用戶能以最順暢的網速進行影音直播，傳遞影音檔案與第一手照片，與各方親友即時分享邁入2022年的喜悅！

遠傳以AI大數據佈署5G網路，優異表現一路拔得頭籌，更於2021年9月獲得國際行動網路調查權威Opensignal認證「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標世界第一，展現台灣電信品牌堅強實力！踏入嶄新2022年，遠傳用心建設不停歇，將持續以世界第一5G網速，帶給用戶更豐富的5G生活體驗！

【瘋跨年 請你看電影】活動網址：https://video.friday.tw/curation/691